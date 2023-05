Uomini e Donne, programma sospeso per lunedì 8 maggio: ecco il perché!

Gossip TV

Lunedì 8 maggio il consueto appuntamento con Uomini e Donne non andrà in onda. Vediamo insieme il motivo e cosa va in onda al suo posto!

Nuova sospensione per Uomini e Donne: il programma, infatti, che è ormai un appuntamento fisso nel pomeriggio di Canale5 non andrà in onda lunedì 8 maggio.

Uomini e Donne, il programma non andrà in onda lunedì 8 maggio

Secondo quanto riporta Davidemaggio.it, il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi sarà di nuovo sospeso. Già TvBlog ha svelato che quest'anno, l'edizione di Uomini e Donne chiuderà in anticipo già a metà maggio e, ora, arriva anche la notizia di una nuova sospensione. Il motivo è facilmente intuibile e riguarda uno degli altri programmi di De Filippi: Amici.

Il talent show, infatti, domenica 14 maggio 2023 concluderà la sua corsa e verrà decretato il vincitore di questa ventiduesima edizione tra Angelina Mango, Mattia Zenzola, Isobel Kinnear e Wax. In occasione dell'ultima settimana di daytime di Amici, la rete Mediaset ha deciso di mandare in onda uno speciale, come già capitato in altre occasioni. Ecco cosa scrive Davide Maggio in proposito:

"Lunedì prossimo, 8 maggio, il dating show non andrà in onda per lasciare spazio a uno speciale di Amici, che terminerà la sua corsa domenica 14 maggio."

Sembra anche ormai certo che il dating show concluderà in anticipo la sua corsa quest'anno, ma nei giorni successivi alla fine del programma- prevista per il 12 maggio - sarà mandato in onda "il meglio di Uomini e Donne". Lunedì e martedì saranno registrate le ultime puntate di Uomini e Donne, con i due tronisti Luca Daffrè e Nicole Santinelli che dovranno anche decidere con chi uscire dal programma.

