Uomini e Donne, Pinuccia smaschera Ida Platano: accuse pesanti, volano stracci!

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Pinuccia mette in dubbio la sincerità di Ida Platano con un’accusa assurda. Mentre la dalla bresciana continua con una nuova conoscenza, Diego Tavani chiude con Mariagrazia senza possibilità d’appello e la tronista Veronica Rimondi non è totalmente felice per la sua esterna.

Uomini e Donne: Pinuccia esagera, Ida diventa una furia

La nuova puntata di Uomini e Donne inizia con una scenata di gelosia di Pinuccia, convinta che Ida Platano sia interessata ad Alessandro Rausa, dato che lo riempie sempre di complimenti. L’accusa suscita ilarità in studio, e Ida si difende asserendo che per lei Alessandro può essere paragonabile ad un nonno saggio che dà consigli. Platano, poi, prende posto al centro per parlare con Ilie, il nuovo cavaliere che potrebbe cancellare per sempre la delusione di Alessandro Vicinanza. Il cavaliere partenopeo, interrogato da Maria De Filippi, ha confermato di non provare gelosia nei confronti di Ida e di esser certo che a causa dei loro caratteri non avrebbe mai potuto funzionare.

Mentre Bruno dà un’amara delusione a Vincenza, Diego Tavani ha iniziato a frequentare Mariagrazia, e trova che lei sia una donna molto interessante ma tra loro non esiste una condivisione che permette al romano di avvicinarsi per capire se tra loro potrebbe scattare qualcosa di più profondo. Tocca poi a Daniela, che è finita nel mirino di Tina Cipollari la quale crede che la dama sostenga sempre che i cavalieri non siano rispettosi, per poi essere la prima a non avere rispetto delle donne. Daniela sta conoscendo Davide, che non si trova d’accordo con Tina, il quale è molto preso dalla dama e sostiene che sia una donna rara e divertente.

Daniela ammette di trovare Davide molto ironico e spontaneo ma di esserci rimasta male quando il cavaliere, avendo una piccola preoccupazione personale, l’ha esclusa immediatamente dal suo quotidiano. Davide spiega di essersi chiuso in sé stesso per pochi minuti, e di averle poi rivelato il motivo. Si passa poi al Trono Classico con la nuova tronista Veronica Rimondi, che è uscita in esterna con Fernando. Tra i due c'è feeling ma la tronista ha trovato che il cavaliere fosse un po' troppo frenato, tanto che l'esterna è stata condotta principalmente da lei.

