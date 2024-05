Uomini e Donne, Pinuccia Della Giovanna pronta a tornare con un nuovo singolo!

Gossip TV

L'ex dama del trono over di Uomini e Donne Pinuccia Della Giovanna si è lanciata nel panorama musicale e a distanza di un anno dal suo primo singolo è pronta a tornare con una nuova canzone! Scopriamo insieme di cosa si tratta!

Pinuccia Della Giovanna, storica ex dama del trono over di Uomini e Donne, dopo aver lasciato il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, si è lanciata nel panorama musicale. La scorsa estate, infatti, ha debuttato con il suo primo singolo, La canzone di Pinuccia, ed è stata anche ospite in trasmissione per presentarlo. A distanza di quasi un anno, l'ex dama è pronta a tornare con una nuova canzone!

Uomini e Donne, Pinuccia Della Giovanna torna con un nuovo singolo

L'ex dama Pinuccia Della Giovanna è diventata nota al pubblico di Canale5 per la sua turbolenta frequentazione con il cavaliere Alessandro Rausa e le liti con Tina Cipollari. Quando Alessandro decise di troncare la loro conoscenza, per la dama fu un duro colpo e non riuscì a rassegnarsi con facilità, tanto che persino Maria De Filippi intervenne per consigliarle di voltare pagina. La dama si è poi allontanata dal programma e non vi ha fatto più ritorno, alimentando i rumors che fosse stata cacciata.

Inaspettatamente, l'estate scorsa si diffuse la notizia che Pinuccia Della Giovanna aveva inciso un singolo che raccontava della sua esperienza nel dating show e, infatti, durante i mesi estivi, l'ex volto della trasmissione è stata in giro per l'Italia a promuovere La canzone di Pinuccia. E, ora, sembra che Pinuccia sia pronta a tornare con una nuova hit.

La nuova canzone, si legge nel comunicato stampa diffuso, segna la svolta country della dama e si intitolerà Mai dire mai e sarà in uscita giusto in tempo per l'estate:

"News su Pinuccia Della Giovanna: a breve ci rallegrerà con la sua nuova hit “Mai dire mai”, genere Cha Cha Country. Si annuncia un’estate a dir poco rovente, passionale e travolgente con la bisnonna d’Italia Pinuccia! La ex dama Over riuscirà a cantare "Mai dire mai” in presenza dell’ex Alessandro Rausa e la sua nuova fiamma? Chissà! Nella vita “Mai dire mai”! Sarebbe una scena molto intrigante, assolutamente da non perdere"

Uomini e Donne, la nuova canzone di Pinuccia Della Giovanna sarà presentata in trasmissione?

La dama aveva svelato di volersi mettere in gioco nel panorama musicale per i suoi figli e i suoi fan. A inizio di questa stagione è stata ospite in studio per raccontare del suo nuovo singolo e, stando a ciò che è scritto nel comunicato, l'ex dama potrebbe tornare ancora nel programma per presentare Mai dire Mai.

Sarà davvero così? Per scoprirlo, bisognerà attendere la nuova edizione di Uomini e Donne, dato che le ultime puntata dell'anno sono state già registrate. E in studio, questa volta, Pinuccia Della Giovanna non incontrerà soltanto Alessandro Rausa, ma anche la sua nuova compagna. Il cavaliere, infatti, ha trovato l'amore in Maria Grazia, dama del trono over con cui ha intrecciato una tenera storia d'amore. I due erano pronti a uscire dal programma insieme, ma Maria De Filippi ha chiesto a entrambi di restare come ospiti, conscia del grande affetto che hanno tutti in studio per la coppia.

