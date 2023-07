Uomini e Donne, Pinuccia Della Giovanna di nuovo nel programma per un motivo ben preciso: ecco quale!

Gossip TV

L'ex dama del trono over Pinuccia Della Giovanna vorrebbe tornare a Uomini e Donne per un motivo ben preciso. Vediamo insieme di cosa si tratta!

Tra le dame del trono over di Uomini e Donne il pubblico non ha certo dimenticato Pinuccia Della Giovanna, la corteggiatrice del cavaliere Alessandro. Nonostante i due si siano frequentati per qualche tempo, alla fine per il cavaliere la dama era solo un'amica e ha chiesto di chiudere ogni rapporto. Questa decisione non è stata accettata di buon grado dalla dama che ha iniziato a infastidire Alessandro, al punto che anche Maria De Filippi, conduttrice della trasmissione di Canale5, è intervenuta chiedendo a Pinuccia di valutare se restare o meno nel programma, dato che non riusciva a dimenticare il cavaliere.

Uomini e Donne, Pinuccia Della Giovanna tornerà in trasmissione con un obiettivo ben preciso!

E, infatti, da metà anno circa, della dama nel programma di Uomini e Donne non c'è stata più traccia: non sono state date spiegazioni dettagliate in merito, ma il pubblico ha immaginato che si trattasse di una decisione voluta anche dalla redazione stessa, per evitare che l'eccessiva gelosia di Pinuccia rischiasse di provocare disagio in Alessandro. Tuttavia, Pinuccia non è rimasta con le mani in mano e si è lanciata in un ambito tutto nuovo!

L'ex dama del trono over, infatti, ha deciso di dare spazio a una sua passione a lungo tenuta nascosta e che sicuramente le porterà delle soddisfazioni: Pinuccia ha deciso di pubblicare il suo primo singolo! La news è stata data qualche mese fa e il comunicato stampa diffuso da Angela Diliberto, una delle autrici del nuovo brano dell'ex dama, assieme a Marco Ferracini e Salvatore Passante, riportava che questa canzone sarebbe diventata la hit dell'estate. Il brano racconta dell'esperienza di Pinuccia nella trasmissione. Il titolo del brano è La canzone di Pinuccia e ha debuttato il 12 luglio negli store online e anche in radio potrebbe essere ascoltata.

L'ex dama si è raccontata a L'informatore vigevanese, rivelando a chi ha deciso di dedicare il singolo e un atteso colpo di scena:

"Il singolo l'ho dedicato prima di tutto ai miei figli, ai miei nipoti e a tutti quelli che mi vogliono bene e sono stati miei fan. Vi voglio bene da morire, grazie a tutti. Alla mia età mi sono messa in gioco perché mi piacciono troppo queste cose."

Poi, sorprendendo tutti ha rivelato che è ancora in contatto con Alessandro:

"Mi sento ancora con Alessandro, l'essere rimasta a casa non è stato un problema. Lo scopo del programma è conoscersi e la frequentazione non andava più bene, per cui sono rimasta a casa volentieri. In più non ce la facevo con i continui attacchi che mi arrivavano!"

E, infine, ha rivelato di voler tornare in trasmissione con un obiettivo ben preciso:

"Spero di poter tornare in trasmissione e poter presentare il brano da Maria, perché mi ha voluto bene, mi ha rispettata ed è il ricordo più bello che ho"

