Uomini e Donne, Perla Vatiero e Greta Rossetti dopo la puntata: botta e risposta di fuoco sui social!

Dopo la loro presenza nelle puntata di oggi di Uomini e Donne, Perla Vatiero e Greta Rossetti sono state protagoniste sui social di un botta e risposta di fuoco. Ecco cosa è successo!

La prima puntata di Uomini e Donne andata in onda, oggi 11 settembre, su Canale5 ha visto protagoniste del dating show di Maria De Filippi due coppie nate da Temptation Island. Perla Vatiero e il suo Igor, con Mirko Brunetti e Greta Rossetti hanno deciso di presentarsi in studio per avere un ultimo confronto chiarificatore.

Uomini e Donne, Perla e Greta protagoniste di un acceso botta e risposta sui social

Nel corso della prima puntata del dating show, Perla e Mirko sono stati protagonisti di un confronto che è stato tutto, fuorché chiarificatore: i due ex sono, infatti, ancora pieni di rabbia e rancore l'uno verso l'altra e a nulla sono valsi gli interventi di Maria De Filippi nel tentativo di placare gli animi e spingerli a una resa. I due, infatti, hanno lasciato lo studio con sguardo torvo e ancora più risentimento l'uno per l'altra.

Non ha aiutato anche la frecciatina lanciata da Mirko contro Perla sul suo atteggiamento verso Greta: l'ex concorrente di Temptation Island, infatti, ha ammesso che nonostante la sua ex sia molto rispettosa davanti alle telecamere, lo stesso non si può dire nel privato, sui social. E, infatti, poco dopo la messa in onda della puntata, entrambe le ragazze sono state protagoniste di un botta e risposta sui social. Perla, infatti, ha deciso di condividere con i fan un pensiero dolce per il suo Igor, pubblicando uno scatto insieme. L'ex tentatore è diventato per Perla sempre più importante, tanto che la ragazza ha deciso di ufficializzare la relazione con lui.

Su Instagram, Perla ha così scritto:

"Sei stato inaspettato. A piccoli passi sei entrato nella mia vita senza che me ne accorgessi, grazie alla tua simpaia e al tuo sorriso contagioso che illuminavano quei giorni al villaggio in cui vedevo solo nero. Ritornati alla quotidianità, non è stato facile affrontare la realtà, non è stato facile starmi vicino e subire i miei sbalzi d'umore, ma tu non hai mai rinunciato a me e mi sei rimasto accanto, facendomi superare le mie paure sull'aprirmi, sul lasciarmi andare, sul fidarmi. Grazie perché tutte le volte in cui mi chiudevo in me stessa, tu eri lì ad aprire uno spiraglio. Oggi voglio correre qualsiasi rischio con te, perché la paura di perderti aumenta e perché so che, comunque andrà, ne sarà valsa la pena"

Ma anche Greta ha deciso di esternare i suoi sentimenti per Mirko, pubblicando un post simile sui social e puntualizzando che la storia con il Brunetti andava avanti a gonfie vele:

"Tutto questo non può finire...Tranquilli, siamo ancora insieme e ci amiamo sempre di più. Ai rosiconi che dicono il contrario, continuate a parlare che noi continuiamo a viverci"

