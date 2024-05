Uomini e Donne, per Ida Platano rispunta l'ex storico Riccardo Guarnieri, la segnalazione

Gossip TV

Dopo la fine del suo trono a Uomini e Donne, la Platano si ritrova protagonista di una nuova indiscrezione in cui spunta il noto ex cavaliere pugliese, Riccardo Guarnieri.

Il percorso di Ida Platano a Uomini e Donne ha avuto un epilogo diverso da quello che si auspicava. La sua avventura nel ruolo di tronista non ha concluso con la felicità desiderata.

Uomini e Donne, "Pare che Riccardo sia in crisi con la sua fidanzata e abbia risentito Ida Platano", il gossip

Nonostante i tentativi di riavvicinamento da parte di Cusitore, la Platano ha lasciato il trono senza fare una scelta. Le anticipazioni delle ultime puntate mostrano che Mario ha cercato di riconciliarsi con lei, ma senza successo. Il percorso del corteggiatore campano è stato segnato da molte difficoltà, che hanno spesso portato la Platano alla disperazione. L'ultima di queste difficoltà ha definitivamente interrotto la loro relazione, poiché Mario ha confermato parzialmente le voci circolate sulla segnalazione che lo vedeva uscire con una ragazza da un B&B. Questa volta, Ida non ha potuto fare finta di nulla e ha dovuto affrontare da sola la conclusione del programma. Non c'è stata nemmeno la possibilità per lei di approfondire la conoscenza con Pierpaolo al di fuori perché il corteggiatore ha deciso di lasciare il dating show sentendosi sempre la sua seconda scelta

Tuttavia, ora si parla nuovamente della possibile riapparizione di un suo ex, Riccardo Guarnieri, che ha fatto parte del suo passato. Secondo quanto riferisce Deianira Marzano, ci sarebbe stato un piccolo riavvicinamento tra Ida e Riccardo, il quale sembra attraversare un momento difficile nella sua relazione attuale "Pare che Riccardo sia in crisi con la sua fidanzata e abbia sentito Ida. A settembre ci sarà un ritorno?" questa la segnalazione della Marzano.

Va sottolineato che queste indiscrezioni non sono state confermate né da Ida né da Riccardo, e pertanto vanno prese con cautela. Nel frattempo, i fan di Ida si chiedono cosa riserverà il futuro per lei in Uomini e Donne. C'è molta curiosità riguardo alla sua possibile partecipazione come dama del Trono Over nella prossima edizione del programma. Inoltre, si ipotizza anche un eventuale ritorno di Guarnieri nel dating show di Maria De Filippi. Tuttavia, al momento, tutto rimane un mistero.

