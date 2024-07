Uomini e Donne, parla l'ex cavaliere Ernesto Russo oggi felicemente fidanzato: "Piace la mia spontaneità"

Gossip TV

L'ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, ex corteggiatore di Ida Platano, Ernesto Russo, ha parlato della fidanzata Marta e dei suoi futuri progetti lavorativi. Di recente l'ex cavaliere campano aveva confessato di aver conosciuto una donna più giovane, allegra, positiva con cui stava iniziando una relazione che sembra procedere nel migliore dei modi.

Uomini e Donne, Ernesto Russo: "Marta è la mia anima gemella"

In una diretta Instagram con Fralof, l'ex volto del dating show di Canale5, ha parlato di Marta raccontando quanto apprezzi alcuni lati del suo carattere come quello di non essere particolarmente gelosa o possessiva. Ernesto, qualche settimana fa, aveva pubblicato una foto, la prima, in compagnia della donna e aveva criticato chi aveva espresso giudizi estetici negativi sulla sua compagna:

"Marta non fa parte del mondo dello spettacolo, le saranno arrivate migliaia e migliaia di richieste di amicizia e non ne ha accettata nemmeno una, lei non fa parte di questo mondo e non gliene frega niente. Marta è molto tranquilla con il fatto che sono sotto i riflettori, si fida abbastanza, ma anche i messaggi che mi arrivano lei non gli dà peso, non so come faccia, questa è una parte di lei che mi piace, perché è sicura di sé e questo le fa molto onore. Siamo stati insieme due giorni per il suo comperammo e siamo stati molto bene devo dire. Un passo più importante? Lei è già spesso da me, è molto presente. E quell’anima gemella che si incontra."

L'ex corteggiatore della Platano è sto di recente ospite per le selezioni di Miss Italia e ha raccontato di essere stato circodanto dall'affetto delle persone:

"Ho fatto tappa al lago di Como e non mi aspettavo tutto questo affetto da parte delle persone, vuol dire che ho lasciato un bel ricordo, poi partecipare a un evento così importante, essere chiamato dalla patron come ospite per le selezioni regionali di Miss Italia… poi le ragazze erano bellissime. Io dovevo essere anche tra i giurati, ma non me la sono sentita, non mi andava di dare un giudizio a delle ragazze così belle e allora mi sono tirato indietro e ho fatto l’ospite, premiando la ragazza che ha vinto. [...] . Io non me lo aspettavo, sicuramente è stato legato anche a Uomini e Donne, non lo metto in dubbio, però penso piaccia la mia spontaneità."

Per quanto riguarda il suo futuro lavorativo, sembra che per Russo ci saranno presto novità importanti:

"Ho avuto varie proposte.. piano piano dirò tutto. Forse c’è qualcosa di forte, però per il momento voglio tenerlo in sospeso, solo per scaramanzia."

