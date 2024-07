Uomini e Donne, parla il cavaliere del trono over, Diego Tavani: "Mi piacerebbe avere l'occasione di contattare Giulia"

Gossip TV

Il 42enne romano, tra i protagonisti del trono over di Uomini e Donne, ha confessato di avere il desiderio di frequentare una dama del parterre, Giulia Vacca.

Tra i protagonisti del trono over di Uomini e Donne di questa stagione c'è stato Diego Tavani, un volto familiare per i fedeli spettatori del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Il cavaliere è tornato nel programma dopo alcuni anni, avendolo lasciato nel 2022 insieme alla dama Aneta Buchtova.

Uomini e Donne, Diego Tavani: "Già durante la trasmissione avevo esternato il mio interesse verso Giulia, ma forse è solo da parte mia"

Diego e Aneta avevano lasciato insieme la trasmissione, ma dopo soli 9 mesi la loro storia è giunta al termine, come annunciato dalla stessa dama su Instagram tramite alcune stories.Diego ha spiegato che la loro convivenza è durata meno di due mesi, poiché è diventato evidente che stavano forzando il loro rapporto, che non era ancora abbastanza solido per affrontare tale impegno. Subito dopo la fine della convivenza, anche la loro relazione si è conclusa. Aneta ha reagito male alla separazione, manifestando il suo disappunto sui social. Il cavalaiere ha anche raccontato di aver provato a ricontattarla ma senza successo. Tornato nel dating show quest'anno e nel parterre, due dame in particolare hanno catturato la sua attenzione: Jessica Pittari e Giulia Vacca. Mentre con Jessica ha avuto una breve frequentazione, con Giulia non è mai riuscito a instaurare una conoscenza approfondita, nonostante il suo evidente interesse. Giulia ha ammesso di essere ancora scottata dalla sua ultima relazione con Cristiano Lo Zupone, attualmente impegnato con Asmaa Fares.

Al settimanale dedicato al programma, il cavaliere romano ha confessato di avere voglia di contattare Giulia per poterla conoscere.

"Dopo la fine della trasmissione ho continuato a sentire Jessica per un paio di settimane ma poi abbiamo smesso. Mi piacerebbe avere l'occasione di contattare Giulia, per organizzare una serata o anche prenderci un caffè. Già durante la trasmissione avevo esternato il mio interesse, ma forse è solo da parte mia!"

