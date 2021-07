Uomini e Donne, Pamela Barretta perseguitata da un Maniaco: ''Mi ha seguita in auto e…''

Gossip TV

Pamela Barretta rivela di essere stata perseguitata da uno stalker, che l’ha costretta a fuggire a piedi per le vie della sua città.

Momenti di puro terrore per Pamela Barretta. L’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne ha notato un uomo che la seguiva in macchina, sempre più insistentemente. Pamela si è vista costretta a fuggire per le vie di Brindisi, sperando che lui non la trovasse, e ha denunciato l’accaduto sui social mettendo in guardia le donne dai molestatori.

Pamela Barretta seguita da uno stalker: il racconto shock

Pamela Barretta è un volto noto al pubblico di Uomini e Donne. La bella dama è stata presente per lungo tempo nel parterre femminile del Trono Over, fino a quando non ha deciso di lasciare il programma con Enzo Capo. La storia d’amore, tuttavia, non è decollata e i due sono tornati nel dating show di Maria De Filippi, rivolgendosi pesanti accuse a vicenda. Il capitolo Enzo sembra essere ormai chiuso definitivamente, tanto che lui è andato avanti e frequenta un’altra persona, che potrebbe essere la donna giusta.

Nelle ultime ore, tuttavia, Pamela è tornata al centro dell’attenzione mediatica a causa di un episodio spaventoso che l’ha vista protagonista. La Barretta ha raccontato di essersi recata dal suo parrucchiere di fiducia a piedi, percorrendo le vie di Brindisi, fino a quando non si è resa conto che qualcosa non andava. Uno stalker la stava pedinando con la sua macchina e Pamela si è vista costretta a fuggire a gambe levare, temendo di essere raggiunta dal molestatore.

“Un maniaco mi ha seguita in auto, a Brindisi, in pieno centro, stavo andando dal parrucchiere e ho iniziato a correre. Non sono riuscita a prendere la targa della macchina perché ero presa a correre. Era straniero, non so dirvi altro se non quello che vi ho raccontato già. Inizialmente avevo sottovalutato la cosa - ha raccontato la Barretta su Instagram - Noi donne dobbiamo seguire il nostro sesto senso sempre, perché è infallibile. Anche io dovevo ascoltarlo. Sapevo di dover andare in macchina anche se il parrucchiere era vicino, invece poi non l’ho presa”. Un’esperienza decisamente traumatica quella vissuta da Pamela che, con coraggio, ha deciso di condividere per lanciare un messaggio a tutte le donne.

