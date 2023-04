Uomini e Donne, Pamela Barretta contro Armando Incarnato "Non ti conviene far vedere chi sei veramente"

Gossip TV

L'ex dama del trono over di Uomini e Donne, torna ad attaccare Armando Incarnato al centro di una bufera dopo gli ultimi avvenimenti accaduti nel dating show di Maria De Filippi.

Non si placano le polemiche intorno ad Armando Incarnato, il cavaliere campano del trono over di Uomini e Donne. Nel dating show di Canale 5, Armando è stato messo sotto accusa dopo la segnalazione di Aurora Tropea.

Uomini e Donne, Pamela Barretta: "Armando Incarnato è un brutto esempio lo dice tutta Italia"

Il cavaliere campano avrebbe fatto un provino per entrare al Grande Fratello Vip e pare inoltre abbia un manager che cura la sua immagine. Fatti che, qualora fossero veri, andrebbero senz'altro contro l'obiettivo primario della trasmissione, ovvero quello di cercare l'amore. La buona fede di Incarnato non è stata tuttavia messa in discussione da Maria De Filippi anche se è riemerso un video di qualche tempo fa dove la padrona di casa lo accusava furiosa di parlare male della redazione.

Anche alcune note ex dame del dating show hanno gettato benzina sul fuoco contro il cavaliere campano, tra queste, Pamela Barretta:

L'ex dama pugliese, ha dichiarato:

"Potrei sganciare una bomba… Ho aspettato qualche anno proprio perché ho imparato che la fretta fa i figli ciechi e la mia impulsività mi ha fatto commettere errori, nonostante avessi ragione. Mai avere fretta. Qualcuno ha la memoria corta, o meglio, mente! No perché proprio bene non ne parlava (di Maria De Filippi, ndr). Così, a titolo informativo…"

E non è finita qui. Ieri, Pamela ha aggiunto:

"Visto che ti sei definito una persona leale e trasparente devi dire tu come mai da sei anni hai riportato i fatti di tutti in quello studio quando dovevi parlare te ne sei stato zitto? Io lo so, ma se sei così leale e trasparente dillo tu. Non ti conviene perché se no poi esce fuori chi sei veramente. È inutile che fai le storie dicendo “i gossippari hanno perso qua e là”, lasciando stare i manager sei un brutto esempio e lo dice tutta Italia. Tutti scrivono la stessa cosa: è un brutto esempio e in tv non dovrebbe stare perché noi diciamo no alla violenza.

