Uomini e Donne, nuove foto di Riccardo Guarnieri e la fidanzata: il cavaliere diventa una furia!

Spuntano nuove foto di Riccardo Guarnieri e la misteriosa donna che sembra averlo stregato, ma il cavaliere di Uomini e Donne non la prende bene.

Poche settimane dopo la fine della stagione televisiva di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri è stato pizzicato insieme ad una misteriosa donna mora, e le segnalazioni si sono moltiplicate, fino alle più recenti che confermano questa frequentazione. Infastidito, Riccardo se la sarebbe presa con una della fanpage che hanno diffuso gli scatti.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri stufo delle segnalazioni

Nel corso dell’ultima stagione televisiva di Uomini e Donne, il ritorno di Riccardo Guarnieri ha seminato il caos nello studio del dating show di Canale5. Inizialmente accolto con piacere dai presenti, Riccardo ha iniziato ad attirare critiche con il suo comportamento bizzarro nei confronti di Ida Platano, con la quale improvvisamente ha deciso di ricucire un rapporto civile dopo anni di silenzio, seguiti dalla for burrascosa rottura. Ida, che non ha mai dimenticato il cavaliere pugliese, ha preso questo interesse nei suoi confronti come la possibilità per un ritorno di fiamma, ma è stata amaramente delusa dalla realtà e ha concluso le ultime puntate immersa nella malinconia e nella tristezza più totale.

Poco dopo la fine di Uomini e Donne, sono iniziate a circolare diverse foto che ritraevano Riccardo insieme ad una donna misteriosa. Le foto poi si sono moltiplicate, mostrando il cavaliere sempre con la stessa ragazza mora e tutti hanno iniziato a pensare che Guarnieri, voltata pagina con Ida, ha incontrato una donna che l’ha stregato, intrecciando una nuova relazione. I fan si sono mostrati molto curiosi a proposito della vita privata di Riccardo ma, all’ennesima segnalazione, pare che il cavaliere abbia deciso di intervenire, prendendosela con una delle fanpage che ha violato la sua privacy.

Questa almeno la segnalazione che è giunta all’esperta di gossip Deianira Marzano, indignata dalla reazione del pugliese. (Pochi minuti fa la fanpage ha ritrattato, ammettendo che Riccardo è stato comprensivo, dunque negando completamente la prima versione dei fatti). Mentre la reazione di Riccardo non fa che confermare l’ipotesi che il cavaliere si sia fidanzato ma non voglia ancora venire allo scoperto con la nuova fiamma, Ida ha annunciato di avere un misterioso appuntamento. Anche per lei l’amore sta per bussare alla porta?

