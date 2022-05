Uomini e Donne, nuova vita per Luigi Mastroianni che diventerà papà: l'annuncio dell'ex tronista

Gossip TV

L'ex tronista siciliano di Uomini e Donne, Luigi Mastroianni, al settimo cielo: la nuova vita con Anna

Una bellissima notizia per un ex amatissimo tronista Uomini e Donne, il 27enne originario di Caltagirone, Luigi Mastroianni, ex corteggiatore di Sara Affi Fella nonché sua scelta e successivamente tronista del dating show, con la scelta di Irene Capuano.

Con entrambe le ex protagoniste del programma, come è noto, le storie si sono concluse nel giro di pochissimo tempo e con la Affi Fella sembrava non fosse nemmeno mai iniziata del tutto (l'ex tronista campana, durante il trono, era fidanzata con Nicola Panico e solo al termine del suo percorso sono emerse le tante verità celate alla redazione e ai telespettatori).

Uomini e Donne, Luigi Mastroianni diventerà papà: l'annuncio dell'ex tronista

Per Luigi si tratta ormai di un capito chiuso e da due anni è fidanzato con Anna Scuderi, una bella ragazza conterranea che Luigi ha conosciuto durante il lockdown, dopo il quale si sono visti e non si sono più lasciati.

Una storia d’amore che è proseguita per tutto questo tempo e che ancora oggi sta andando a gonfie vele. Ieri, c'è stato l'annuncio del 29enne siciliano che ha voluto condividere con tutti la più grande delle gioie: presto, lui e Anna diventeranno infatti genitori:

La mia vita è sempre stata estremamente imprevedibile.

Questa volta mi ha regalato la cosa più bella che possa accadere ad un uomo. Ti aspettiamo amore mio.

Due anni fa, in occasione della laurea di Anna, Luigi aveva annunciato il suo fidanzamento presentando la sua nuova compagna con la quale ha ritrovato felicità:

"Lei è Anna. Qualcuno già qualche mese fa aveva intuito, ma ho preferito non rispondere e svagare su l’argomento. Ho preferito non esporla per proteggerla da un mondo social di cui faccio parte, ma che a lei non interessa. Forse per questo mi prenderò qualche insulto da parte sua (troppo riservata), ma oggi ero particolarmente fiero di lei e tanto felice per lei… e ci tenevo a dirlo a tutti voi."

