Uomini e Donne, Nadia e Massimiliano si mostrano così ai fan!

Nadia e Massimiliano mostrano la loro splendida estate insieme ai fan di Uomini e Donne.

Nello studio di Uomini e Donne è nata una coppia bellissima e affiatata, che sta facendo sognare i fan anche a distanza di mesi e che sembra essere pronta a suggellare questo amore con il matrimonio. Stiamo parlando di Nadia Marsala e Massimiliano Bartolini, che si sono mostrati così al pubblico.

Uomini e Donne, Nadia e Massimiliano: un’estate d’amore

Nadia Marsala ha colpito immediatamente il pubblico di Uomini e Donne che, orfano di Isabella Ricci che ha lasciato lo studio con Fabio Mantovani, hanno ritrovato nella romana una donna legante, forte e dai sani principi morali. Sin dal suo ingresso in studio, Nadia non è stata particolarmente simpatica a Gemma Galgani, soprattutto quando la torinese si è vista rifiutata da Massimiliano Bartolini in favore della rivale. Il cavaliere, infatti, dopo un aperitivo con Gemma ha capito subito che questa conoscenza non sarebbe decollata, sentendosi invece piuttosto attratto da Nadia.

I due protagonisti del Trono Over hanno iniziato a frequentarsi sempre più assiduamente, scoprendosi follemente innamorati l’una dell’altro, con tanta voglia di vivere questa storia d’amore lontano dalle telecamere. Dopo l’addio a Uomini e Donne, Nadia e Massimilianosi sono gettati a capofitto nella relazione, parlando di grande intesa sotto le coperte così come di una grande intesa mentale, arrivando ad auspicare di poter convolare a nozze al più presto possibile.

Così, dato che tutt’ora il pubblico è molto curioso di scoprire gli ultimi sviluppi di questa coppia scoppiettante, la pagina Instagram ufficiale del dating show di Canale 5 ha pubblicato un video che ritrae i momenti più belli dell’estate di Nadia e Massimiliano, ancora follemente innamorati. Pioggia di commenti positivi per i due, mentre qualche utente è tornato a pungere Gemma, tirandola in ballo sotto al video in questione. La dama torinese, del resto, sembra essere veramente la più sfortunata del parterre femminile in campo amoroso!

