Uomini e Donne, è finita tra Gianluca Rocchetti e Maura Vitali? "Lei ha già contattato la redazione per settembre"

Spunta una segnalazione su una delle coppie del trono over di Uomini e Donne, nata quest'anno in trasmissione: stiamo parlando di Maura Vitali e Gianluca Rocchetti. I due, infatti, si sarebbero lasciati e la dama avrebbe già confermato di voler tornare a settembre nel programma!

Durante questa edizione di Uomini e Donne si sono formate diverse coppie nel trono over, ma molte di queste sono già giunte al capolinea dopo pochi mesi di frequentazione. Questo è stato il caso di Marcello Messina e Jasna Amodei, Marco Antonio Alessio e Manuela Malavisi e, stando a una recente segnalazione, anche di Maura Vitali e Gianluca Rocchetti.

Uomini e Donne, Maura e Gianluca: dalla storia d'amore alla segnalazione sulla fine della loro storia

La dama e il cavaliere hanno iniziato a frequentarsi in esclusiva a febbraio, dopo aver conosciuti diversi protagonisti del parterre over. Poi, in una puntata di metà aprile, Maura e Gianluca si sono seduti al centro studio e la dama ha ammesso che il cavaliere aveva abbattuto molte delle sue insicurezze e barriere, derivate dal matrimonio, poi terminato con un divorzio, con l'ex calciatore di Seria A Antonio Benarrivo. Anche Gianluca ha ammesso di essere molto preso da lei e altrettanto spaventato, perché Maura aveva un potente ascendente su di lui e sui suoi sentimenti.

Con una tenera sorpresa, Maura ha chiesto poi a Gianluca di lasciare insieme il programma: sulle note di Vivimi senza paura e una miriade di palloncini rossi a forma di cuore, i due si sono baciati al centro studio e hanno lasciato la trasmissione sotto una piogggia di petali rossi. Tuttavia, il loro idillio sembra essersi già concluso: di recente, infatti, sono arrivate alcune segnalazioni sulla fine della loro storia!

A riportare l'indiscrezione è stato l'esperto di gossip Amedeo Venza, che dalla sua pagina Instagram ha rivelato che secondo una fonte Gianluca Rocchetti e Maura Vitali si sarebbero già lasciati:

"Non so se lo sai ma Gianluca e Maura si sono lasciati. Lei ha contattato già la redazione per avvisare questa situazione. Sicuramente vuole tornare a settembre perché come dice Tina: business"

Uomini e Donne, Maura e Gianluca si sono lasciati? "Lei è già pronta a tornare in tv a settembre"

A quanto pare, dietro la decisione di lasciarsi ci sarebbe il desiderio di partecipare a Temptation Island da parte della dama, ma, stando a ciò che riporta Venza, la redazione avrebbe compreso l'intenzione di Maura e avrebbe preferito non contattarla, anche perché le coppie scelte per il docu-reality di questa edizione sono formate da concorrenti non vip. Visto questo fallimento, secondo il commento del gossipparo, Maura avrebbe deciso di chiudere con Gianluca.

Una simile accusa era stata rivolta anche a Lavinia Mauro e Alessio Corvino, altra coppia del trono classico molto seguita sui social e che dopo mesi di rumors di una crisi tra loro ha finalmente annunciato la fine della loro storia. In ogni caso, Venza ha anche svelato che sembra che non solo la dama avrebbe voluto partecipare a Temptation, ma sarebbe interessata anche a tornare a Uomini e Donne per l'edizione 2024/2025.

E, a conferma di questa ipotesi, l'esperto di gossip ha riproposto un'altra segnalazione, già pubblicata a maggio e che evidentemente era riferita proprio a Maura e Gianluca, in cui si svelava che la dama era pronta a lasciare il cavaliere se non l'avessero chiamata per il reality.

