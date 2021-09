Uomini e Donne, Massimiliano Mollicone esce allo scoperto con la nuova fidanzata

Gossip TV

Massimiliano Mollicone, archiviata la storia d’amore con Vanessa Spoto, è stato pizzicato i compagnia di un’altra donna.

La notizia della rottura tra Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto ha sorpreso i fan di Uomini e Donne, creando una polemica non indifferente sui social quando il tronista romano è stato accusato di aver ripreso a corteggiare Eugenia Rigotti. Dopo velenosi botta e risposta tra i due ex protagonisti del Trono Classico, arriva una segnalazione piccante sulla nuova fidanzata del Mollicone.

Uomini e Donne, Massimiliano Mollicone volta pagina

Dopo un intenso percorso a Uomini e Donne, che lo ha visto diviso tra Vanessa Spoto ed Eugenia Rigotti, il tronista Massimiliano Mollicone ha scelto la corteggiatrice toscana e, con lei, ha lasciato lo studio del dating show di Maria De Filippi. Dopo alcuni mesi di amore, sapientemente condiviso sui social dove molti fan hanno iniziato ad affezionarsi sempre di più alla coppia, Massimiliano e Vanessa hanno annunciato la rottura ufficiale. Il Mollicone ha parlato di tensioni familiari, dovute alla scelta della Spoto di trascorrere molto tempo a casa sua e di inserirsi a forza nelle dinamiche della famiglia.

Vanessa, dal canto suo, ha insinuato che le reali motivazioni non fossero legate alla convivenza, sottolineando la totale mancanza di confronto sulla questione voluta dall’ex tronista, anche durante il periodo di piena crisi. La notizia del riavvicinamento tra Massimiliano ed Eugenia, poi, ha molto rattristato la Spoto che si è sentita tradita e poco rispettata.

Il gossip, tuttavia, si è rivelato un buco nell’acqua dal momento che il Mollicone ha assicurato di non aver rivisto la Rigotti, pur ammettendo di star frequentando un’altra persona. Non conosciamo l’identità della nuova fiamma del romano, anche se alcuni fan hanno pizzicato il Mollicone a passeggio per le vie di Roma, mano nella mano con una bella ragazza bionda, stando alle segnalazioni diffuse da IsaeChia (di cui la foto in copertina). Come avrà preso la notizia Vanessa?

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.