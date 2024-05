Uomini e Donne, Mario Cusitore avvistato insieme a Roberta di Padua, la reazione di Ida Platano

Gossip TV

L'ex corteggiatore di Uomini e Donne, Mario Cusitore, ha partecipato ad un evento a Cassino dove era presente anche l'ex dama Roberta di Padua. La reazione piccata di Ida Platano al gossip.

Per Ida Platano l'avventura nel dating show di Uomini e Donne come tronista si è rivelata una delusione personale. Prima di abbandonare lo studio in lacrime, ha espresso il suo rammarico per non aver potuto concludere il suo percorso come sperava, ribadendo di aver avuto ancora una volta sfortuna in amore. Mario Cusitore, è stato eliminato in seguito all'ultima segnalazione che si è rivelata veritiera, mentre Pierpaolo Siano ha deciso di lasciare il programma non nascondendo la grande delusione per il comportamento della Platano, sempre troppo comprensiva e concentrata unicamente su Mario.

Uomini e Donne, la segnalazione: Mario sarebbe stato avvistato con Roberta di Padua, la reazione della Platano

Lo speaker campano, non ha smesso tuttavia di manifestare il suo interesse per l'ex tronista. Nelle ultime settimane, Mario ha continuato a inviare messaggi tramite il suo profilo Instagram, tentando di attirare l'attenzione di Ida, che sembra fermamente intenzionata a ignorarlo. E non solo. Stando a ciò che riportano diverse segnalazioni, l'ex corteggiatore avrebbe provato per ben due volte a chiarire con Ida, recandosi a Brescia dove l'ex dama del trono over vive e lavora. Da parte della Platano però non c'è stata alcun spiraglio di apertura o ripensamento.

Nelle ultime ore, Mario è stato avvistato a Cassino, la città natale di un'altra ex protagonista di Uomini e Donne, Roberta Di Padua nonché attualmente fidanzata con l'ex di Ida, Alessandro Vicinanza.

Secondo alcune segnalazioni ricevute dall'esperta di gossip Deianira Marzano, anche Roberta sarebbe stata presente all'evento:

"Salve, sono una ragazza di Cassino. Ieri c'era Mario Cusitore per un evento qui in città e ho visto anche Roberta Di Padua. Non sono riuscita a scattare foto perché ero in macchina. Lui era vestito di nero, lei in jeans. Mario sembra frequentare spesso Cassino."

Un'altra fonte ha aggiunto:

"Ieri sera a Cassino c’era Mario, atteggiandosi a divo e facendo foto con tutti. Troppo afflitto per Ida, porello. Non ero presente, quindi non posso confermare se Roberta fosse lì, ma essendo la sua città, è probabile..."

Ida ha risposto a queste voci con un video nelle sue storie Instagram, utilizzando il famoso meme di Emilio Fede con la frase "Che figura di me*da", che molti hanno interpretato come un chiaro riferimento alle notizie sull'incontro tra Mario e Roberta.

Lorenzo Pugnaloni ha aggiunto ulteriori dettagli, spiegando che tra Mario e Roberta ci sarebbero state solo semplici conversazioni amichevoli, dato che Roberta è ancora legata sentimentalmente ad Alessandro Vicinanza.

"Mi avete girato questa storia di Ida, e penso che potrebbe essere la sua reazione a quello che è emerso ieri, cioè che Mario e Roberta erano insieme a un evento. Mi è stato detto che non è successo nulla di particolare, solo che stavano parlando un po’."

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.