Uomini e Donne, Marika Geraci dimentica Armando Incarnato con Diego: ''Educato e rispettoso''

Gossip TV

Marika Geraci sempre più presa da Diego, nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne.

Marika Geraci ha voltato capitolo dopo l’addio definitivo ad Armando Incarnato, uscendo con Diego e trovando nel cavaliere un uomo molto vicino al suo ideale di perfezione. La giovane dama del Trono Over di Uomini e Donne parla di questa nuova conoscenza, rifilando una dura frecciatina a Jessica che in studio ha alzato una polemica sulle reali intenzioni di Diego.

Uomini e Donne, la felicità di Marika Geraci

Focosa, esuberante e spesso contraddittoria, Marika Geraci non ha fatto un’ottima impressione al pubblico di Uomini e Donne né agli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. La dama siciliana ha vissuto una frequentazione tormentata con Armando Incarnato che l’ha portata al centro delle polemiche, ma ora sempre finalmente serena grazie alla conoscenza con Diego. “È un bel periodo e sono molto serena. Ho trascorso qualche giorno a Roma con Diego e sono davvero contenta […] Oltre al fatto che si tratta di un uomo educato e rispettoso, mi ha colpita il suo modo di affrontare la vita. Per lui volere è potere. Poi riesce a farmi abbassare la guardia: fino ad oggi con gli uomini che ho conosciuto sentivo la necessità di mostrarmi forte, ero sempre sulla difensiva. Quando sono con lui emerge una Marika che non vedevo da tempo, più dolce, più premurosa… Sicuramente Diego avrà qualche difetto ma io non ne vedo”, ha raccontato Marika al settimanale ufficiale di Uomini e Donne.

In studio, mentre la dama si è mostrata al settimo cielo, Jessica ha insinuato che Diego stesse prendendo in giro Geraci, seguendo un copione con un finale già scritto e negando di aver parlato molto male della siciliana. A tal proposito, Marika ha commentato: “Su Jessica non c’è molto da dire, mi sono fatta l’idea che sia la gelosia a farla parlare così. Non mi risulta che Diego abbia mai detto che cammino come una papera. Per quanto riguarda le cose detta da Andrea, invece, ho avuto modo di chiarire. Effettivamente Diego nei camerini ha detto che gli ero sembrata falsa perché durante una discussione con Armando avevo detto che avrei fatto sentire una registrazione e poi non l’ho fatto. Era lecito che lui lo pensasse, anche mio padre mi ha detto che ho sbagliato. L’unico rimprovero che posso fare a Diego è che doveva ammettere subito la verità, non lo ha fatto perché è rimasto spiazzato. Posso capirlo, a volte quando mi rivedo in tv non mi piace per niente quello che vedo”.

Parlando in generale della sua permanenza nel dating show di Maria De Filippi, Marika ha ammesso: “So di non piacere, soprattutto a Gianni e Tina. Li capisco perché il mio atteggiamento non è dei più piacevoli. Capisco meno le critiche di alcuni del parterre che sostengono che io sia qui per visibilità. È vero, una parte di me apprezza l’attenzione che sto ricevendo, ma io davvero sono in cerca di una persona con cui costruire qualcosa dopo cinque anni in cui sono stata sola […] Vengo accusata di essere finta ma voglio far ricreder tutti e soprattutto voglio far capire a Diego che non è così”. Riuscirà Diego a conquistare Marika?

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.