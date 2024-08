Uomini e Donne, Maria De Filippi "non è stata felice" del provino di Mirko Brunetti come tronista? L'ultimo rumor!

Si avvicina la data d'inizio della nuova edizione di Uomini e Donne: le prime registrazioni avverranno tra il 28 e il 29 agosto, mentre la messa in onda della prima puntata della nuova stagione sarà il 9 settembre 2024. In attesa di scoprire chi saranno i nuovi tronisti, si è diffuso un rumor sulla presenza di Mirko Brunetti sul trono classico, dopo l'addio a Perla Vatiero. Ma cosa avrà pensato Maria De Filippi di questa situazione? Una segnalazione ne svela la presunta reazione...

Dopo la fine della storia tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero, si è diffusa sui social un'insistente voce: l'ex protagonista di Temptation e del GF sarebbe pronto a rimettersi in gioco e a trovare l'amore nel programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Ma sarà davvero così? Mirko Brunetti sarà il prossimo tronista? In attesa di scoprire la verità e non ci vorrà molto, visto che le registrazioni inizieranno il 28 e 29 agosto, sul web spunta anche la presunta reazione di Maria De Filippi.

La conduttrice, secondo questo rumor, non sarebbe stata molto felice di vedere il provino di Mirko Brunetti per il ruolo di tronista: a svelarlo è stata la segnalazione di un utente su X, ma che non ha ricevuto al momento nessuna conferma ufficiale. Tuttavia, dati i dettagli pubblicati sembrerebbe provenire da fonti vicine alla conduttrice. Il commento pubblicato rivelerebbe non solo che Mirko Brunetti ha sostenuto un provino per il ruolo da tronista a Uomini e Donne, ma svelerebbe anche come avrebbe reagito la padrona di casa.

Stando a ciò che è scritto, Maria De Filippi è rimasta sorpresa di vedere Brunetti ai provini e non è risultata particolarmente entusiasta della sua audizione:

Dopo essersi ritrovati al GF, sembrava che per Mirko e Perla non ci fosse altro che un lieto fine e una vita insieme. Ma, a sorpresa, sabato 3 agosto, dopo diversi rumors di una crisi tra i due, la coppia ha annunciato con due comunicati diversi di essersi separata e aver deciso di chiudere la loro relazione.

Una notizia che ha devastato i fan di Mirko e Perla e che ha portato a delle scene di isteria vera e propria - tra ricoveri in ospedale e svenimenti - e che Mirko ha così commentto in una serie di stories pubblicate sui social.

L'imprenditore ha scritto un lungo messaggio nelle sue stories su Instagram in cui ha affermato che, contrariamente alle malelingue, la storia con Perla non è mai stata un'invenzione, ma sempre pura e sincera, e che avrà sempre un posto speciale per lei nel suo cuore. Infine, ci ha tenuto a ringraziare i fan per l'affetto e il sostegno e li ha esortati a rispettare la sua privacy in questo delicato momento:

Questo è un momento difficile, per me troppo doloroso, nello scrivere queste cose ma è doveroso farlo. La nostra storia parte da lontano, catapultata in un mondo così strano e difficile da gestire, motivo per cui mi sono preso del tempo in silenzio, rischiando di mancare di rispetto verso chi mi sostiene ogni giorno ma sono sicuro che capirete. In questo percorso abbiamo davvero cercato di ripartire totalmente da zero, da quelle basi costruite nel tempo, le stesse che pensavo ci rendessero indistruttibili. Per questo è così difficile da accettare e da condividere soprattutto quando ami una persona incondizionatamente e torni a credere in un futuro importante. Duro da comprendere quando ti rendi conto che nulla è bastato e forse non basterà mai. In una coppia si cresce insieme, condividendo sogni e ambizioni, credendo l’uno nell’altro, senza mai doversi sentire un limite o un ostacolo per la crescita personale e lavorativa, perché a quel punto puoi fare poco. La nostra storia è stata la storia di tutti perché pura, vera e ho sognato insieme ad ognuno di voi. Lei rimarrà tra le persone più importanti della mia vita, sarà sempre una parte di me. Le nostre strade si dividono ma avranno sempre qualcosa da condividere come un sostegno difronte alle difficoltà che

potrà incontrare. La mia spalla per lei ci sarà sempre e lei lo sa bene. Tra noi ci sarà sempre un grande rispetto e il grande bene nei confronti dei suoi genitori non svanirà mai. Sono stati la mia seconda famiglia, apprezzandomi sotto ogni aspetto. Trattandomi come fossi un loro figlio, e non smetterò mai di ringraziarli. Adesso concedetemi solamente del tempo per metabolizzare il tutto perché so già che ci saranno giorni difficili da dover affrontare. Il vostro affetto è stato incredibile, mi ha tirato sù anche nei momenti più complicati che ho passato negli ultimi mesi e per questo non avrò mai le parole giuste per ringraziarvi in maniera adeguata"