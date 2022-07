Uomini e Donne, Luciano non sarà più presente in studio: ecco cosa succede

Gossip TV

Luciano Giannelli, cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, allontanato dalla trasmissione. Ecco perché.

Uomini e Donne torna a settembre con nuove puntate, nuovi protagonisti e i volti più amati del Trono Over. Tra questi non ci sarà Luciano Giannelli, cavaliere noto per le sue danze scatenate al centro studio. Ecco perché Luciano dice addio al programma di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Luciano Giannelli allontanato dal programma?

I protagonisti del Trono Over suscitano molta simpatia nel pubblico, che talvolta si affeziona alle loro storie e li vede come nonni e nonne, ancora pronti a buttarsi con coraggio e innamorarsi, così da non trascorrere in solitudine la vecchiaia. Luciano Giannelli è senza dubbio tra i cavalieri più amati di Uomini e Donne, grazie alle sue danze scatenate al centro studio e quel sorriso sempre pronto a fioccare sul volto. Luciano non ha ancora trovato la donna della sua vita, ma sembra che non avrà neppure modo di cercarla nel corso della nuova stagione del dating show di Canale 5.

“La prossima edizione del noto dating show dovrà fare a meno proprio di Luciano… Ad impedirgli di partecipare nuovamente al programma sono i suoi problemi di salute, che preoccupano molto sia la redazione che la stessa De Filippi”.

Questa la news lanciata da Fidelityhouse. Effettivamente, ciò nel corso dell’ultima stagione di Uomini e Donne, Maria si è mostrata più volte preoccupata per Luciano e chissà se il cavaliere abbia riportato qualche allarmante peggioramento negli ultimi tempi. Mentre Luciano resta in panchina per il suo bene, Gemma Galgani lascia per un altro programma della De Filippi.

Comunque io sono Luciano stan account, è un genio

Lui sta lì, balla tutto il tempo, non si fa problemi d'amore e ascolta le storie degli altri #UominieDonne



pic.twitter.com/ON2c1mYKG9 — 🐞 AnnA 🐞 (@frisaepomodori) May 9, 2022

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.