Uomini e Donne, Lucia Scherillo delusa da Tina Cipollari: ''Mi prende in giro''

Gossip TV

Lucia Scherillo, nuova dama di Uomini e Donne, parla delle discussioni in studio con Tina Cipollari.

Lucia Scherillo è un volto nuovo nel parterre femminile di Uomini e Donne. La dama del Trono Over ha colpito il pubblico per la sua parlantina unica, finendo nel mirino di Tina Cipollari che non ha mancato di sottolineare i suoi difetti, associandola a Pinuccia che non è certamente la sua persona preferita all’interno dello studio di Maria De Filippi. Ora, Lucia ha deciso di commentare le frecciatine della nota opinionista.

Uomini e Donne, Lucia contro Tina Cipollari

Mentre il pubblico di Uomini e Donne nota l’assenza ingiustificata di Tinì, arrivando a temere che Maria De Filippi abbia licenziato l’opinionista, Lucia Scherillo ha fatto il suo ingresso nel parterre femminile del Trono Over, facendosi immediatamente notare. La dama napoletana ha 72 anni e una parlantina decisamente unica, tantissimi interessi e una vita piena e soddisfacente, che tuttavia potrebbe essere coronata dall’incontro con un nuovo amore.

“Dopo quattordici anni da sola, durante la pandemia ho cominciato a sentirmici veramente. Ho capito che era arrivato il momento di trovare qualcuno, una compagnia, un uomo che mi voglia bene […] Sono stata sposata per quarantacinque anni. Mi sono sposata molto giovane, avevo sedici anni e a diciotto ho avuto il mio di cinque figli. Il mio è stato un matrimonio felice, mio marito Carmine mi voleva bene, mi rispettava”, ha spiegato Lucia.

Al settimanale ufficiale di Uomini e Donne, la dama ha ammesso di voler continuare a conoscere Antonio, nonostante in studio vi siano stati dei battibecchi tra loro, nati soprattutto dal fatto che il cavaliere non avesse la benché minima intenzione di accontentarla nel ballare insieme. Ballare, infatti, per Lucia è una vera passione, anche se per Antonio potrebbe arrivare a metterla temporaneamente da parte. Il vero problema? La distanza di Antonio da Napoli, che mette in agitazione la dama, non disposta ad allontanarsi troppo dai suoi figli. La protagonista del Trono Over è finita nel mirino di Tina Cipollari infastidita dal modo in cui Lucia, dopo aver fatto la conoscenza di un nuovo cavaliere, lo abbia liquidato con fretta scena dargli la possibilità di farsi conoscere meglio. Secondo l’opinionista Lucia, insieme a Pinuccia, sono fin troppo superficiali nei rapporto e la dama ha raccontato di essere rimasta molto male per questo giudizio.

“Le parole di Tina mi fanno sorridere ora coma ora, anche all’inizio ci rimanevo male perché non capivo il motivo delle sue prese in giro. Mi ha attaccata perché non volevo un uomo di ottantasei anni ma io ne ho settantadue… So di non portare benissimo la mia età, ma questo dipende anche dalla vita che ho trascorso”.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.