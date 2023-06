Uomini e Donne, Luca Salatino mostra i miglioramenti dopo l'operazione alla schiena:"Come una fenice...!"

Gossip TV

L'ex tronista di Uomini e Donne Luca Salatino ha mostrato sui social i miglioramenti ottenuti dopo l'operazione alla schiena. Ecco cosa ha dichiarato.

L'ex tronista di Uomini e Donne, Luca Salatino si era sottoposto nei mesi scorsi a un delicato intervento alla schiena. All'epoca dell'operazione era ancora felicemente fidanzato con la compagna Soraia Ceruti, tanto che era stata lei a raccontare i primi momenti del post operatorio del fidanzato.

Uomini e Donne, Luca Salatino mostra i progressi dei suoi miglioramenti dopo l'operazione alla schiena

In seguito alla scoperta di un'ernia al disco, Luca Salatino si è sottoposto a un'operazione alla schiena, un intervento delicato e che avrebbe richiesto una lunga riabilitazione. L'ex tronista aveva svelato come fosse stato difficile per lui la ripresa, soprattutto, perché il periodo era stato aggravato dalla fine della storia d'amore con Soraria Cerruti.

A distanza di qualche mese dall'operazione, Luca ha voluto mostrare sui social i suoi miglioramenti, pubblicando un video che riassumesse i progressi raggiunti in questo periodo, dal giorno dell'operazione fino a oggi. Nel video Salatino si mostra mentre pratica pugilato, soport da lui molto amato e che aveva dovuto abbandonare a causa dei problemi alla schiena. A corredo del video postato, Luca ha voluto condividere un pensiero che testimoniasse la sua rinascita:

"Così come la Fenice che rinasce dalle proprie ceneri, a volte per ripartire occorre saper morire."

