Uomini e Donne, Luca Daffrè e Alessandra e la surreale intervista al magazine prima di annunciare la rottura

Luca Daffrè e Alessandra Somensi, hanno annunciato ieri la fine della loro storia a distanza di poco più di un mese dalla scelta avvenuta a Uomini e Donne. La coppia ha rilasciato alcune dichiarazioni al magazine dedicato al programma, prima che fosse però annunciata la rottura.

Uomini e Donne, le dichiarazioni di Luca e Alessandra al magazine dedicato al programma ( e prima che annunciassero la rottura)

La coppia ha rilasciato alcune dichiarazioni al magazine dedicato al programma, prima che fosse però annunciata la rottura. Alla luce di ciò di ciò che hanno dichiarato, certamente qualcosa non torna. L'ex corteggiatrice ieri ha detto di aver vissuto Luca circa otto ore in tutto. Ecco le dichiarazioni rilasciate al Uomini e Donne Magazine in edicola oggi.

"Questi primi giorni sono stati molti intensi, pieni di emozioni. Stiamo iniziando e imparando a conoscerci meglio... la cosa mi intriga molto. Abbiamo la fortuna di vivere nella stessa città, al contrario di altre coppie che essendo molto lontane sono state quasi costrette a trovare un punto di incontro per vedersi più a lungo. Per adesso non è in programma andare a vivere insieme, ha affermato Alessandra.

"Quando esci dal programma è molto strano perché ti ritrovi a vivere la persona al cento per cento. Sono state un turbine di emozioni. Abbiamo passato la prima sera insieme, poi siamo rientrati entrambi a Milano e abbiamo continuato a sentirci" ha fatto eco Luca.

Le parole dell'ex corteggiatrice ieri, su Instagram, hanno invece rivelato che lei e Luca sono stati insieme per una manciata di ore e non di più:

"Noi abbiamo passato insieme da quando siamo usciti dal programma circa otto ore. Mi sono sempre sentita inadatta perché criticata per il modo di vestire, per gli occhiali, per il cappello.. Non è una persona matura, non è una persona pronta al dialogo ma solo all’attacco. Dopo solo otto ore mi ha detto che non guardavamo il mondo con gli stessi occhi. Ma dopo otto ore? Boh. Sarebbe potuta essere una cosa bella, ma purtroppo le cose non sono andate e forse è meglio così"

