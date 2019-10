Uomini e Donne: le dieci scelte più belle di sempre

Gossip TV

Il meglio delle ventiquattro edizioni del dating show più amato del piccolo schermo.

Ladies and gentlemen, pronti per rivivere i momenti più emozionati di Uomini e Donne? Il dating show più amato e seguito del piccolo schermo, in onda dal lontanissimo 1996, giunto alle ventiquattresima edizione, ancora oggi regala momenti commuoventi, sorprese e colpi di scena nel giorno fatidico della scelta.

Quando le due sedie rosse vengono messe una davanti all'altra, viene accolto il tronista o la tronista che deve dichiarare la sua preferenza. Un momento sempre emozionante in attesa della risposta della corteggiatrice o del corteggiatore, alla quale segue una pioggia di petali e una romantica canzone che suggella e accompagna l'eventuale sì. Il format della trasmissione consiste nel formare coppie tramite una breve conoscenza tra ragazzi e ragazze interessati ad una relazione e, per alcuni protagonisti, la partecipazione si è trasformata in un vero e proprio lieto fine come in una favola.

Ma quali sono state le scelte più belle e amate del dating show di Maria De Filippi? Ecco la nostra classifica ricordando anche quelle decisamente più datate ma indimenticabili.

Costantino Vitagliano e Alessandra Pierelli, 2003/2004

La prima vera storia d'amore nata all'interno del programma che ha scaldato animi e cuori. La loro storia, amatissima dai telespettatori, durò circa due anni e due ragazzi continuarono a vivere la loro relazione sotto gli occhi delle telecamere, con resoconti settimanali a 'Buona Domenica e riprese' in diretta.

Salvatore Angelucci e Paola Frizzerio, 2005/2006

"Io non ti posso scegliere perché piaci al pubblico…però ti scelgo perché ho bisogno di te", queste la parole di Salvatore al momento della scelta. Una coppia, quella formata tra il tronista abruzzese e la corteggiatrice campana, tra le più amate di sempre e la Friezziero, prima corteggiatrice e poi successivamente sul trono, uno dei volti più apprezzati del programma.

Giovanni Conversano e Serena Enardu, 2007/2008

Non proprio una scelta, ma uno dei momenti più emozionanti del programma. La Enardu scese le scale dopo aver terminato il suo trono senza scegliere nessuno, decidendo di ritornare dal suo Giovanni che in lacrime per non essere uscito con Serena, accettò il trono. I due non si scambiarono nemmeno una parola e ritrovandosi, si scambiarono subito un bacio che sancì la fine del trono del pugliese ma, soprattutto, l'inizio di una bella storia d'amore.

Francesco Monte e Teresanna Pugliese, 2011/2012

Monte scelse Teresanna dopo che quest'ultima non lo aveva scelto durante il suo trono. Un percorso dunque travagliato il loro che finì con un lieto fine dopo il ritorno di Teresanna. I fan ancora oggi sognano un ritorno di fiamma tra il bel tarantino e la "bella 'mbriana". Francesco Monte, oltre la sua esperienza televisiva come tronista, ha partecipato anche all''Isola dei Famosi 13' e al 'Grande Fratello Vip 3'.

Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, 2012/2013

Una delle coppie più amate del dating show che, dal giorno della scelta - il 10 Maggio 2013 - non si è mai più separata. La complicità, la passione e l'intesa tra i due ragazzi era visibile fin dalle prime esterne. Eugenio e Francesca sono ora genitori di Brando, 5 anni e Zeno, il secondogenito nato ad agosto del 2018.

Teresa Cilia e Salvatore di Carlo, 2014/2015

Entrambi siciliani, hanno dato vita ad un percorso altalenante all'interno del dating show, dove non si sono risparmiati anche accesi litigi. Il lieto fine è arrivato con la scelta e una lunga storia d'amore che hanno suggellato con il loro matrimonio, celebrato nel 2016.

Andrea Damante e Giulia De Lellis, 2015/2016

La scelta più emozionante - e più seguita - delle quattordici edizioni del programma, resta quella dei Damellis. Andrea e Giulia sono tra i ragazzi più amati di sempre e la loro unione genera milioni di fan che ancora oggi li seguono. Come è noto, il deejay veronese e la bella ex corteggiatrice si sono lasciati nel 2018 dopo due anni di convivenza.

Clarissa Marchese e Federico Gregucci, 2016/2017

Una scelta, quella dell'ex Miss Italia 2014, forse scontata ma ricca di emozioni. La tronista era letteralmente rapita da Federico fin dai primi momenti passati insieme, dando vita anche a delle esterne indimenticabili. I due ragazzi che ora vivono in Florida, si sono sposati l'anno scorso e il prossimo anno diventeranno genitori.

Claudio Sona e Mario Serpa, 2016/2017

Il dating show di Maria De Filippi si rinnova con un nuovo trono nel 2016: il trono gay dedicato all'amore omosessuale. Il primo tronista gay a sedersi sulla sedia rossa è il veronese Claudio Sona che ,al termine del percorso, sceglie il romano Mario Serpa. La prima coppia gay è stata tra le più amate e seguite del programma.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, 2016/2017

"Mi merito un amore che si chiami Pietro" con queste parole la tronista campana scelse il corteggiatore casertano all'interno dello studio del dating show. La coppia ha rinviato il matrimonio previsto quest'anno per la nascita del piccolo Domenico, nato nel luglio scorso.