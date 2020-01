Uomini e Donne: le coppie che si sposeranno nel 2020

Gossip TV

Quattro amatissime coppie del dating show convoleranno a nozze nel 2020.

Il 2020 sarà un anno decisamente importante ed emozionante per ben quattro coppie di Uomini e Donne. Alcuni ex protagonisti del popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, infatti, hanno annunciato sui social la loro decisione di convolare a nozze al più presto.

Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta, Ida Platano e Riccardo Guarnieri, Beatrice Valli e Marco Fantini e infine Ursula Bennaro e Sossio Aruta hanno deciso di sposarsi proprio nel corso dell’anno appena iniziato. Con grande gioia della conduttrice di Uomini e Donne, che non ha mai smesso di credere alla finalità del programma.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione

Rosa e Pietro si sono conosicuti e innamorati a Uomini e Donne nel 2017. In realtà la giovane coppia doveva sposarsi già nel 2019, dopo la proposta di matrimonio avvenuta a L’Isola dei Famosi. L'ex tronista partenopea aveva addirittura scelto già la data ma la gravidanza inaspettata ha stravolto tutti i loro piani. Il piccolo Domenico è nato il 25 luglio e il grande evento è stato così rimandato al 2020.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri

Dopo una lunga storia travagliata, Ida e Riccardo sono finalmente pronti a sposarsi. Il cavaliere pugliese, come tutti sappiamo, ha fatto la proposta di matrimonio proprio nello studio di Canale 5, sorprendendo la dama bresciana e tutti i telespettatori. Al momento la Platano ha deciso di dare una seconda possibilità alla loro relazione ma ha chiesto tempo per il grande evento, che potrebbe arrivare nella seconda metà dell'anno.

Beatrice Valli e Marco Fantini

Insieme dal 2014, Marco e Beatrice sono una delle coppie più amate e seguite di Uomini e Donne. La proposta di matrimonio è avvenuta a Parigi, durante un weekend di lavoro. Il matrimonio era stata fissato a maggio ma la gravidanza della ragazza ha spostato il grande evento di qualche mese. Il parto è previsto in primavera mentre le nozze, anche se non è stata ancora fissata la data, sono in programma per la fine dell'estate.

Ursula Bennardo e Sossio Aruta

Dal 2019 Ursula e Sossio non sono più una semplice coppia ma una vera e propria famiglia con l’arrivo della piccola Bianca. Subito dopo il parto, l'ex calciatore ha chiesto pubblicamente alla sua amata di sposarlo anche se la data ufficiale delle nozze non è stata ancora decisa. Per entrambi si tratta del secondo matrimonio: sia la Bennardo che Aruta hanno alle spalle dei divorzi complicati.