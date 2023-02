Uomini e Donne, Lavinia Mauro racconta il suo passato ad Alessio Corvino [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, il trono classico di Lavinia Mauro ha suscitato molte emozioni, dato che la ragazza si è lasciata andare a una confessione sul suo passato a uno dei corteggiatori. Vediamo insieme cosa è successo.

Uomini e Donne riprende dalla fine della puntata di ieri, quando Federico Nicotera e Carola Carpanelli si sono scontrati duramente. Si passa poi al trono over con Riccardo Guarnieri, che sta conoscendo una nuova dama, Michela, anche se la conoscenza già sta presentando degli intoppi. Sarà poi la volta di Lavinia Mauro e dei suoi corteggiatori, Alessio Campoli e Corvino, che finalmente stanno dedicando delle attenzioni alla tronista.

Uomini e Donne, Riccardo sta conoscendo una nuova dama...ma già ci sono degli intoppi

Il trono classico vede ancora Federico Nicotera indeciso tra Carola e Alice: il tronista romano ha cercato di comprendere perché Carola non voglia restare nel programma. Maria De Filippi è intervenuta, spiegando al ragazzo che probabilmente Carola non riesce ad accettare che lui debba scegliere tra due donne e, al contrario di Alice, glielo fa pesare particolarmente. Ma ciò che preoccupa la conduttrice è che il tronista sembri quasi contento di "fare il cagnolino di Carola". Alla fine Federico riesce a persuadere la corteggiatrice a restare e ballare, ma nel farlo scatena la delusione di Alice, che si alza e lascia lo studio.

Arriva il momento di Riccardo Guarnieri che è uscito con Michela, una dama con cui ha iniziato la frequentazione. Peccato che il tempo di sedersi al centro studio che subito il cavaliere ha puntualizzato che, nonostante le due uscite che hanno avuto, c'è stato anche un piccolo scontro, derivato da un commento della dama. Riccardo le aveva riferito che era stato attaccato da una dama del parterre - e nomina Desdemona - e da un'altra persona che ora non è più nel programma sul fatto che lui voleva stare al centro studio e la dama aveva dichiarato che era evidentemente anche lui che si trovava sempre in situazioni tali da stare al centro studio.

Michela è stupita che il cavaliere abbia voluto riaffrontare il discorso, dato che già ne avevano parlato fuori e sembra che il cavaliere voglia sottointendere che la dama voglia frequentarlo per la notorietà. A questo punto anche Armando interviene e afferma che lui e Michela si erano sentiti e che la dama aveva affermato che non aveva interesse per nessuno degli uomini del programma e perciò era sorpreso di vederla a centro studio per Riccardo, dato che aveva detto che per lei non era interessante. Da questo intervento, la dama e Armando si trovano a riepilogare la loro storia, finendo per spostare il focus del discorso. Alla fine, l'attenzione ritorna su Riccardo e Michela che decidono di proseguire con la loro conoscenza.

Uomini e Donne, Lavinia Mauro è sommersa dalle attenzioni dei suoi corteggiatori, Federico Nicotera sceglie di andare a cercare Alice Barisciano

Spazio a Lavinia Mauro, che è stata in esterna con Alessio Corvino, facendogli una sorpresa e decidendo di condividere con lui alcuni ricordi e momenti difficili di una relazione passata: una relazione tossica che le ha fatto perdere fiducia nell'amore e negli uomini. Il racconto di Lavinia prosegue a telecamere spente, perché la ragazza preferisce raccontare tutto solo ad Alessio. Il corteggiatore è stupito e ferito da ciò che ha dovuto passare e i due trascorrono il tempo ad abbracciarsi e coccolarsi, con la promessa da parte del corteggiatore di fare il possibile per farle passare i dubbi e le paure. In studio l'atmosfera romantica continua, tanto che Lavinia racconta che Alessio le ha regalato una rosa sotto una campana di vetro, come quella de La bella e la bestia, che simboleggia un amore che può essere eterno.

Anche Alessio Corvino ha preparato per la tronista una sorpresa e le ha dedicato una lettera in cui esprimeva i suoi sentimenti per la tronista: Alessio ha rivelato che era da tanto che non si sentiva al centro delle attenzioni di qualcuno. Anche la loro esterna risulta molto romantica, con Lavinia che gli chiede come potrebbe essere la giornata tipo di loro due insieme fuori dal programma e il corteggiatore che si lascia scappare un "amore mio" quando le rivolge la parola. Mentre sta entrando in studio, Federico Nicotera chiede se per caso Alice sta male, dato che è andata via in lacrime e Maria De Filippi gli dice che la redazione le ha comunicato che è in camerino. Il tronista decide di andarle a parlare e dato che lui se ne va, Carola comunica che vuole andar via, scatenando il fastidio degli opinionisti, che la accusano di mancare di rispetto andandosene.

Per quanto riguarda, invece, Lavinia, la tronista ammette che tra le due esterne è stato più semplice godersi quella con Alessio Campoli, perché non ha dovuto scavare nel suo passato, sebbene il corteggiatore sia rimasto deluso che Lavinia abbia accettato di condividere una parte del suo passato con l'altro e non con lui. Alla fine, la tronista sceglie di ballare con Alessio Campoli.

