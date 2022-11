Uomini e Donne, la tronista Lavinia scoppia in lacrime: Maria De Filippi costretta ad intervenire

Gossip TV

Lavinia, la nuova tronista di Uomini e Donne, è sempre più spaesata nello studio di Uomini e Donne e scoppia in lacrime per il corteggiatore Alessio.

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne su Canale 5, la tronista Lavinia ha avuto un crollo in studio a causa delle parole del corteggiatore Alessio. Vedendo la romana vicino ad una crisi, Maria De Filippi si è vista costretta ad intervenire.

Uomini e Donne, Lavinia vicino al crollo: cosa è successo?

Maria De Filippi ha deciso di lanciare un messaggio forte con la nuova edizione di Uomini e Donne, promuovendo al ruolo di tronista Lavinia, un giovane e brillante ragazza romana che soffre di attacchi di ansia molto forti, che talvolta le impediscono di avere una vita normale. La presentatrice, scioccata dal trattamento assurdo riservato alla redazione, sperava di lanciare il messaggio che tutti, anche chi soffre di questo disturbo ormai comunissimo tra i giovani soprattutto dopo la pandemia, possono superare i propri limiti ma forse sta ottenendo il risultato opposto.

Lavinia, infatti, è sempre più spaesata e in difficoltà, totalmente incapace di controbattere davanti alle telecamere, e spesso ad un soffio dal crollo emotivo. Situazione che fa molto dispiacere al pubblico del dating show di Canale 5, che si sta affezionando alla romana, e che lascia sempre più perplesso il corteggiatore Alessio. Nel corso dell’ultima puntata andata in onda, infatti, Alessio ha organizzato una bellissima esterna per Lavinia che lei, purtroppo senza volerlo, ha rovinato con alcune allusioni dovute alle sue insicurezze.

“Mi sono già esposto abbastanza. Sono stranito dalla reazione… Mi è venuta voglia di fare questa sorpresa dopo l’esterna del bacio, e un ballo dove mi ha chiesto di aiutarla a fidarsi. Mi andava di farle una sorpresa, oltre che per il suo compleanno, per farle capire qualcosa visto che entrambi siamo molto diffidenti. Era un’esterna cucita su di lei, anche per rispettare le sue allergie… Poi arriviamo in esterna e lei mi ha detto che ho fatto un passo indietro”.

La situazione di Lavinia sta diventando alquanto pesante cioè dai #uominiedonne pic.twitter.com/Ky9fjMCZp0 — ehivass (@MicheleVassall8) November 2, 2022

Uomini e Donne, Maria De Filippi ha azzardato troppo?

Alessio ci è rimasto molto male e ha ammesso che, in questo modo, anche lui sente di doversi allontanare per non prendere una batosta da Lavinia, la quale ha iniziato a mostrare visibili segni di nervosismo e ha cercato di spiegare la propria posizione, prima di zittirsi per evitarsi un crollo davanti alle telecamere. Vedendola in difficoltà, Maria De Filippi è intervenuta spiegando:

“È in difficoltà non vedi? Hai ragione sul fatto di godersela, peccato che lei non riesca a farlo. Capisco il tuo discorso, è lei che si mette in dubbio e in questo ha bisogno di essere rassicurata. Devi parlarle, perché è in difficoltà”.

Alessio, vedendo Lavinia in lacrime, ha chiesto di ballare con lei e certamente i due avranno il modo di chiarirsi. Ciò che, tuttavia, non piace al pubblico di Uomini e Donne è questo senso di forzatura che permea l’avventura della tronista nel programma, che non incoraggia chi soffre di attacchi di panico e sembra incidere negativamente sulla romana tanto che in molti si chiedono quanto durerà ancora il suo percorso.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.