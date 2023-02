Uomini e Donne, la confessione d'amore di Antonella Perini per Luca Penont e la stoccata contro Armando Incarnato

Gossip TV

La coppia formata da Luca Penont e Antonella Perini ha lasciato il programma, dopo essersi giurata amore e in un'intervista ha rivelato sia quando si sono scoperti innamorati, sia cosa pensano di Armando Incarnato.

Antonella Perini e Luca Penont si sono conosciuti e innamorati a Uomini e Donne, per poi lasciare il programma. La coppia, nata tre mesi fa, si è confessata in un'intervista e non sono mancate frecciatine a un cavaliere del parterre del trono over.

Uomini e Donne, Antonella Perini si scaglia contro Armando Incarnato

Intervistati da MondoTv24, i due innamorati hanno rivelato come la storia, nata all'interno del programma, sia diventata così importante da spingerli a decidere di lasciare il programma insieme. Luca Penont è stato protagonista del dating show già dieci anni fa, ma è stato solo recentemente che si è unito nuovamente al parterre maschile, per rimettersi in gioco. Non appena è arrivato, ha notato Antonella Perini, la stessa tronista che aveva provato a corteggiare nel 2007, senza però essere mai ricontattato dalla redazione. Quando si sono rivisti, Antonella frequentava Armando Incarnato, ma la dama ha accetto di ucire a cena con il corteggiatore e da lì è iniziata una storia d'amore molto affiatata.

Antonella rivela che è stato quando lei si è ammalata che ha capito l'importanza di Luca nella sua vita:

"Mi è stato accanto 24 su 24 e lì ho capito quanto fosse importante. Poi sono successe delle cose che mi hanno fatto vacillare, ma ho realizzato che non riuscivo a stare senza di lui e oggi eccoci qua!"

Entrambi provengono da famiglie in cui è mancato l'amore tra i genitori e anche questo vissuto molto simile li ha uniti e li ha resi complici. Luca non ha potuto non trattenersi dal criticare Armando, affermando che il cavaliere fa sempre le stesse cose, tanto da definirlo un "infangatore seriale di ragazze".

