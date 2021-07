Uomini e Donne, l'intervista a Matteo Ranieri: "Ci avrei voluto portare Sophie..."

Gossip TV

L'ex corteggiatore intervistato da Uomini e Donne Magazine.

"Non è sempre facile chiudere con il passato, ma i libri, il mio cane, rappresentano la mia serenità". Lontano dal gossip e dai riflettori, Mattero Ranieri, l'ex corteggiatore di Sophie nel dating show di Uomini e Donne, prosegue la sua vita di sempre, diviso tra lavoro e lo sport. Dietro al fisico imponente e lo sguardo da Principe Azzurro, si nasconde un ragazzo molto diverso da ciò che mostrano le apparenze. Un animo gentile e una spiccata sensibilità che, a differenza di quanto si pensi, non ha sempre avuto un buon rapporto con lo specchio. Nei momenti di difficoltà, però, l'ex corteggiatore ha sempre potuto contare sul suo amico speciale a quattro zampe e è proprio accanto a lui che Matteo sta ritrovando la sua serenità.

"Tutto procede come sempre - ha dichiarato Matteo a Uomini e Donne Magazine - E' un periodo sereno, se non fosse per le notizie che nelle ultime settimane mi ha visto indirettamente protagonista. In tanti mi scrivono per via delle voci che circolano in merito a Sophie e alla sua situazione sentimentale, ricordandomi la brutta chiusura che c'è stata tra di noi."

L'ex corteggiatore ha parlato poi di Tyler il suo amico speciale che gli regala momenti di felicità quotidiani e del cuore che ha appeso sulla rete degli innamorati a Camogli, dove ha scritto il suo nome e quello del cane.

"Tyler è tutta la mia vita [..] E' pieno di energie, come me, ma soprattutto buono. Descrivere ciò che mi lega a lui è impossibile. Come si spiega l'amore? E' conforto, spensieratezza, gioia. Quando ho visto quella rete a Camogli ho pensato subito di scrivere i nostri nomi. Non avevo mai appeso nessun cuore lì, nonostante sia un posto che mi piace tantissimo. Ci avrei voluto portare Sophie ma poi le cose sono andate diversamente."

Infine, il 27 enne originario di Genova, ha parlato delle imminenti vacanze che lo aspettano, magari in attesa di sedersi sul trono di Uomini e Donne.

"Quest'estate andrò in Puglia da Davide Donadei e Chiara Rabbi. Sarò in ferie ad Agosto e a metà mese andrò a Gallipoli e poi a San Teodoro in Sardegna..."

