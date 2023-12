Uomini e Donne, l'ex tronista Giacomo Czerny operato d'urgenza dopo aver scoperto un aneurisma cerebrale

Gossip TV

L'ex tronista di Uomini e Donne, dopo alcuni controlli, è stato operato d'urgenza sottoponendosi ad un intervento molto delicato.

L'ex tronista di Uomini e Donne Giacomo Czerny, dopo alcuni controlli, è stato operato d'urgenza sottoponendosi ad un intervento molto delicato

Uomini e Donne: Giacomo Czerny: "Ho saputo di avere un aneurisma in testa"

Il 28enne ligure lo ha comunicato lui stesso suo social confessando di aver avuto un aneurisma cerebrale. Giacomo lamentava forti mal di testa e ha deciso di sottoporsi ha una risonanza magnetica dall'esito davvero scioccante: "una bomba ad orologeria" che sarebbe stata pronta ad esplodere da un momento all'altra. Nei giorni scorsi era stato ricoverato immotandosi con una flebo al braccio ma non nessuno ancora sapeva il motivo della degenza in ospedale. Accanto a lui, come sempre, la sua fidanzata nonché ex scelta nel dating show di Uomini e Donne Martina Grado e tutta la sua famiglia che non lo hanno mai lasciato solo.

"Questo lo volevo postare il giorno in cui ho saputo di avere un aneurisma in testa - ha scritto il giovane 28enne - È stato un incubo, veloce e una cosa che non sei mai pronto ad affrontare. La fortuna nella sfortuna è che per un mal di testa che mi portavo dietro da un po’ mi è stato consigliato di fare una risonanza magnetica alla testa. Era lì come una bomba ad orologeria. Mi sono operato subito. Questo è successo. Grazie a tutti di cuore. Tutto si affronta, si piange tanto ma si affronta. Si affronta da solo, ma se hai una famiglia bellissima come la mia, una ragazza speciale come la mia, amici stupendi, tutto è più facile."

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.