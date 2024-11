Uomini e Donne, l'ex tronista Claudio Sona torna a parlare di Mario Serpa: "Non faceva per me"

Gossip TV

Claudio Sona, il primo il primo tronista gay di Uomini e Donne, intervistato nel podcast MondoCash ha raccontato alcuni retroscena del suo percorso nel dating show di Canale 5.

Sono passati ormai otto anni dal debutto del trono gay a Uomini e Donne, una novità che, nonostante il grande entusiasmo iniziale, è stata accantonata dopo solo due edizioni.

Uomini e Donne, Claudio Sona su Mario Serpa: "Ho continuato a frequentare Mario, nonostante intuissi che la sintonia tra di noi non fosse quella giusta"

Claudio Sona, il primo tronista gay nella storia del programma, ha condiviso di recente alcuni retroscena della sua esperienza durante un’intervista per il podcast MondoCash. Il 37enne veronese ha raccontato che la sua scelta come tronista è stata il frutto di una perfetta coincidenza di preferenze tra Maria De Filippi e la redazione, le quali vedevano in lui un candidato perfetto.

Claudio ha ricordato come tutto ebbe inizio nel 2016, quando il programma annunciò l’introduzione del Trono Gay.

"Un amico propose la mia candidatura e così sono iniziati i primi provini. Dopo diversi mesi, quando eravamo rimasti in tre, la scelta finale è ricaduta su di me perché sia Maria sia la redazione avevano una preferenza in comune", ha raccontato Sona. Entrato nel programma, gli fu subito richiesto di sospendere i profili social per concentrare tutta l’attenzione sull’esperienza a Uomini e Donne. Questo isolamento, in un certo senso, lo aiutò a calarsi completamente nel ruolo e a vivere appieno il trono, mantenendo un legame con la redazione che monitorava ogni dettaglio affinché tutto fosse autentico e genuino. “Viaggiavo in continuazione tra Verona e Roma per registrare e continuavo a vedere persone e reazioni attorno a me. È stata un’esperienza unica, che rifarei senza pensarci due volte”.

Ma cosa accadde dopo l’esperienza televisiva? Claudio uscì dal programma con Mario Serpa, ma col passare del tempo si rese conto che la relazione non aveva l’armonia che aveva sperato

"Ero appena uscito e non ero affatto pronto a gestire la fama improvvisa. Venivo da una realtà più piccola e all’improvviso c’era gente che mi fermava per strada per foto e autografi. Inoltre, ho ricevuto lettere da persone LGBT che mi ringraziavano per il mio percorso e mi raccontavano di aver trovato il coraggio di dichiararsi grazie a quella parentesi in tv. Anche per questo ho continuato a frequentare Mario, nonostante intuissi che la sintonia tra di noi non fosse quella giusta".

La decisione di proseguire, sebbene in parte influenzata dal desiderio del pubblico di vederli insieme, fu infine abbandonata, e Claudio scelse di seguire i propri sentimenti. "Mi sono chiesto: ‘Perché devo fare quello che vogliono gli altri?’ Così, ho preso la mia strada”.

Da allora, Claudio Sona ha costruito una vita più serena e stabile. Oggi è felicemente fidanzato da cinque anni e continua a guardare con affetto alla sua esperienza a Uomini e Donne, un capitolo della sua vita che ha segnato un momento di visibilità e sensibilizzazione nel panorama televisivo italiano.

