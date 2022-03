Uomini e Donne: l'ex dama Valentina Autiero oggi: "Un po' triste, cambiata profondamente"

Gossip TV

L'ex dama romana del trono over di Uomini e Donne, intervistata da TuttoSulGossip.

Valentina Autiero, ex protagonista per diversi anni del trono over di Uomini e Donne, è tornata a parlare del dating show di Canale 5 e anche la sua voglia di tornare nel programma e potersi mettere di nuovo in gioco. Ecco le sue parole nell'intervista in esclusiva rilasciata a TuttoSulGossip:

"La mia esperienza ad Uomini e Donne è stata assolutamente positiva, anche perché altrimenti non sarei rimasta per 6 anni. Certo, magari alcune persone che erano all’interno del programma insieme a me non mi sono sempre piaciute, ma è normale" ha raccontato l'ex dama romana e, sui rapporti con Maria De Filippi, Gianni e Tina ha poi precisato:

"Per quanto riguarda la produzione, tutti quelli che lavorano al programma invece ho un buon ricordo: mi hanno fatta sentire sempre a mio agio, sono stati una seconda famiglia. Maria è straordinaria: mi è sempre stata accanto. Mi ha fatto “ragionare”, sia quando ero un po’ impulsiva sia quando sono stata “credulona”. Lei diciamo che era la parte razionale di me ed è così con tutti in trasmissione. Non si rende protagonista, ma ci fa parlare quando ci vede in difficoltà. Con Tina non ci sono stati particolari scontri, nulla di ingestibile. A Gianni invece all’inizio non andavo a genio, i primi anni abbiamo litigato varie volte ma poi col passare del tempo penso abbia imparato a conoscermi..a conoscere le mie sfaccettature ed ha capito che sono proprio così."

L'ex dama romana non ha nascosto la sua voglia di tornare a Uomini e Donne, dopo aver trascorso un momento difficile:

"Al momento sono single, dopo una conoscenza fugace questa estate sono tornata single - ha proseguito Valentina - Sono anche, diciamo triste, a livello sentimentale, poiché ho proprio fame d’amore e di serenità emotiva. Soprattutto il periodo del lockdown mi ha molto provata: stare da soli per due anni e mezzo mi ha lasciato una gran voglia di trovare un compagno sincero e serio. Non mi dispiacerebbe tornare ad Uomini e Donne, in questo momento soprattutto: il periodo del Covid-19 mi ha cambiato profondamente. Sono più tollerante, ho imparato ad eliminare cose e persone negative. Sarebbe per me una rinascita e una rivincita personale."

