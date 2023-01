Uomini e Donne, Karina Cascella su Salvatore Angelucci, in che rapporti sono?

Gossip TV

Dato che di loro online si sa poco e si vede poco, i fan di Uomini e Donne si sono chiesti in che rapporti fossero Karina Cascella e Salvatore Angelucci. A togliere i dubbi ci ha pensato l'opinionista. Ecco cosa ha detto.

Karina Cascella è nota al pubblico della televisione per essere stata opinionista a Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. In che rapporti è oggi con Salvatore Angelucci, suo ex partner e padre di sua figlia?

Karina Cascella risponde ai followers sul rapporto con l'ex Salvatore Angelucci

Da quando ha lasciato il piccolo schermo, Cascella mostra poco sui social della sua vita privata. A chi le ha chiesto come andassero le cose e come mai non postasse nulla, l'ex volto di Uomini e Donne ha risposto così;

"Va tutto bene, il fatto che io non posti foto di me con mia figlia o con Max o con i miei amici, non vuol dire che vada male. Questa è la nostra scelta. Ci sono delle foto, ma poche. Perché i nostri momenti più belli li viviamo e ci dimentichiamo di fotografarli in realtà."

L'ex opinionista ha anche raccontato in che rapporti è con Salvatore Angelucci, ex compagno e padre di sua figlia Ginevra. I due si erano conosciuti a Vero Amore, ma inizialmente c'era solo una fortissima amicizia. Anche a Uomini e Donne, dove Angelucci era andato come tronista, la coppia aveva sempre negato il feelin reciproco, dichiarando di essere solo amici. Karina Cascella si era anche scontrata molte volte con quella che poi fu la scelta di Angelucci, Paola Frizziero.

Quando la relazione con lei è terminata, Karina Cascella e Salvatore Angelucci hanno avuto una storia, da cui nel 2010 è nata Ginevra. Su di lui, Cascella ha detto:

"Lui è un amico e soprattutto il padre di mia figlia e lo sento ogni giorno. Scherzi a parte sta bene, è sempre in giro per il suo lavoro, ma ripeto il fatto di non pubblicare foto non vuol dire che non ci siano rapporti."

