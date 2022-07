Uomini e Donne, Karina Cascella confessa: "Maria De Filippi? Le direi sì a tutto"

Gossip TV

La confessione di Karina Cascella!

Karina Cascella potrebbe tornare a ricoprire il ruolo di opinionista a Uomini e Donne? Intervistata dal settimanale Nuovo Tv, la showgirl è tornata a parlare della sua carriera televisiva lanciando inaspettatamente un appello alla conduttrice Maria De Filippi.

Karina Cascella spiazza su Maria De Filippi

Maria De Filippi ha ricevuto un'appello della sua ex opinionista Karina Cascella. Proprio quest'ultima, infatti, ha rilasciato una nuova intervista al settimanale Nuovo Tv in cui ha confessato: "Maria De Filippi potrebbe chiamarmi per qualsiasi cosa. Le direi sì a tutto". Insomma, una vera e propria dichiarazione d’intenti come riporta anche Lanostratv.

"Se un giorno mia figlia volesse seguire le mie orme? Le direi di vivere quest’esperienza perché troverebbe un ambiente meraviglioso" ha ammesso l'ex opinionista del popolare dating show di Canale 5. Chiuso il capitolo Uomini e Donne, Karina è tornata a parlare del reality La Talpa, che dovrebbe tornare in onda sul piccolo schermo nel 2023.

Leggi anche L'ira di Andrea Cerioli sui social, ecco cosa è successo

"Ci tornerei, ma non come concorrente" ci ha tenuto a precisare la Cascella, che ha vinto La Talpa nel lontano 2008. Per quanto riguarda il reality show ancora non si sa nulla sulla conduttrice, opinionisti e cast. Per saperne di più non ci resta che attendere le prossime settimane.

Scopri le ultime news sui protagonisti del trono classico e trono over di Uomini e Donne.