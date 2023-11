Uomini e Donne, Jasna Amodei: ''Non ho mai ricevuto un Anello da un fidanzato''

Gossip TV

Jasma Amodei, nuova dama del parterre femminile del trono over di Uomini e Donne, si racconta al magazine.

Nel parterre femminile di Uomini e Donne è approdata Jasna Amodei, affascinante dama romana che sembra aver creato un feeling particolare con Marcello Messina, tornato nel programma per la gioia del pubblico che lo ricorda con piacere. Ecco cosa ha raccontato Jasna al settimanale del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Jasna Amodei si racconta

Il pubblico di Uomini e Donne ha accolto con piacere il ritorno in studio di Marcello Messina, grande protagonista del programma per il suo flirt - finito decisamente male - con Ida Platano. Il cavaliere torinese ha messo gli occhi su Jasna Amodei, new entry del programma di Maria De Filippi, e sembra che tra loro si sia creata una certa sintonia positiva. Jasna ha 45 anni, è una mamma single di una splendida ragazza di 18, e ha un suo negozio di abbigliamento del quale va molto fiera.

La dama romana si è raccontata, ammettendo di aver da poco traslocato in una nuova casa, un’avventura entusiasmante al pari di quella di trovarsi davanti le telecamere, cercando di rendere personale la sua nuova abitazione. Jasna ha ammesso di avere una beauty routine serale molto serrata, ma anche che non disdegnerebbe di condividere un momento più sensuale con un partner, chissà magari pensando proprio a Marcello. “Io sono per la doccia, amo l’effetto cascata, potrei starci ore… Ma da sola! Se invece penso a una compagnia allora vasca senza dubbio”.

Amodei ha confidato di essere una cuoca provetta, venendo da una famiglia che ama cucinare, e ha poi ricordato un oggetto speciale a cui era molto legata, tirando una frecciatina velata ai suoi vecchi partner. “Purtroppo l’oggetto più prezioso, al quale ero molto legata, non ce l’ho più: era un anello, dono per il mio diciottesimo compleanno di mio zio Maurizio, fratello di mia madre. Non ho mai ricevuto un anello da un fidanzato o un compagno, visto che non mi sono mai sposata. Era bellissimo, in oro bianco con tutti brillantini da un lato, valeva molto e sono certa che mi zio avesse un grande sforzo per regalarmelo. Io, per paura di rovinarlo o perderlo, lo indossavo poco ma ci tenevo tanto e dopo la morte di mio zio è diventato ancora più importante […] Ma un giorno mi sono entrati i ladri in casa e mi hanno portato via tutto, ho pianto tanto”. Cosa pensate della dama?

