Uomini e Donne, Jasna Amodei: "Marcello Messina e Giada Rizzi? Ho visto un copia-incolla"

Gossip TV

L'ex dama del trono over di Uomini e Donne, ha commentato l'amore nato tra il suo ex Marcello Messina e Giada Rizzi.

Jasna Amodei, ex protagonista del trono over di Uomini e Donne, ha recentemente commentato l’uscita dal programma di Marcello Messina insieme a Giada Rizzi, soffermandosi su alcuni aspetti significativi della vicenda.

Uomini e Donne, "Marcello, tirandomi in ballo, è stato immaturo e poco elegante" parla Jasna Amodei

Riflettendo sulla turbolenta fine della sua relazione con Marcello, Jasna ha deciso di condividere le sue impressioni, soprattutto in seguito all’attenzione suscitata dal comportamento del suo ex. In un’intervista con Lorenzo Pugnaloni per CasaLollo, ha spiegato:

"Ieri ho ricevuto tantissimi messaggi da persone che mi seguono e che hanno notato delle similitudini con cose già viste in passato, una percezione che ho avuto anch'io. Posso dire che Giada mi ha fatto un’ottima impressione: mi sembra una ragazza autentica e genuina, ha persino pensato a come rendere più emozionante la loro uscita. Purtroppo, non posso dire lo stesso di Marcello. Mi è sembrato di assistere a un déjà-vu, un copia-incolla del passato, e questo mi dispiace."

Jasna ha raccontato quanto fosse stato difficile per lei affrontare le critiche dopo la fine della sua relazione con Marcello. Ha spiegato che, una volta uscita dal programma, leggere commenti del tipo "non durerete da Natale a Santo Stefano" le faceva molto male, perché credeva sinceramente in quella storia d’amore. Col tempo, osservando la situazione dall’esterno, ha detto di essere felice se Marcello e Giada sono riusciti a trovarsi, ma nonpiuò evitare di avere dubbi sulla capacità di lui di evolversi. Ha notato anche come Marcello continuasse a citare il suo nome in ogni centro studio, cercando di screditare la loro storia passata per avvalorare il presente, un atteggiamento che ha descritto come immaturo e poco elegante.

l'ex dama ha aggiunto:

"Poteva evitare di tirare in ballo continuamente la nostra storia, soprattutto per apparire come la vittima o per dipingersi come privo di difetti. Non ho mai visto in lui la capacità di mettersi in discussione, e chi non lo fa non evolve mai. Il nostro ultimo confronto risale all’ultima puntata della scorsa stagione, quando mi ha accusato di usare i social per screditarlo, cosa che non ho mai fatto. Quell’accusa mi ha infastidita a tal punto che, appena in camerino, l’ho bloccato sui social e non l’ho mai più sbloccato. Da allora, non ci siamo più parlati."

Sul suo stato attuale, Jasna ha detto di essere single anche se è molto impegnata con il lavoro. Al momento nessun uomo del parterre l'ha colpita.

L'ex protagonista del dating show ha parlato anche di Mario Cusitore e di Barbara De Santi.

"Mario è un ragazzo affascinante, e Morena e Margherita erano entrambe attratte da lui. Tuttavia, sembrava più una gara tra di loro per vincere, piuttosto che un reale interesse per lui. Mario mi sembra un po’ una mina vagante, non so se sia pronto per una relazione seria." Barbara è una donna di altri tempi, con valori veri. È molto leale e pretende la stessa serietà dal suo partner. Ha visto qualcosa di speciale in Vincenzo, altrimenti non si sarebbe esposta in quel modo. Anche se alcuni possono trovare i suoi modi discutibili, io vedo una persona coerente con i propri principi, che non scende a compromessi.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.