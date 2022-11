Uomini e Donne, Isabella Ricci e Fabio Mantovani: "La nostra vita e il nostro sogno a Dubai"

Gossip TV

Isabella e Fabio, i due ex volti di Uomini e Donne hanno deciso di iniziare la loro nuova vita da marito e moglie a Dubai dove hanno trovato la casa dei loro sogni.

Sposini da poco meno di sei mesi, i due ex volti del trono over di Uomini e Donne, Isabella Ricci e Fabio Mantovani hanno deciso di iniziare la loro nuova vita da marito e moglie a Dubai. Il 28 settembre scorso hanno iniziato ufficialmente il trasferimento nella metropoli dove stanno allestendo il loro nido d'amore.

Uomini e Donne: Isabella Ricci e Fabio Mantovani: "La vita che volevamo a Dubai, siamo felici"

"Prima di trovare questa casa ne abbiamo viste più di quaranta" ha confessato la coppia, "ma con questa è stato un vero e proprio colpo di fulmine: a convincerci è stato lo splendido panorama".

Felici come due adolescenti, Isabella e Fabio stanno vivendo giorni spensierati:

"Stiamo insieme ventiquattro ore su ventiquattro e per ora siamo focalizzati sull'allestimento della casa *- ha dichiarato Isabella al Magazine di Uomini e Donne - ma a breve le nostre giornate le passeremo al mare o in giro per i mall di Dubai, tra i negozi profumatissimi "

La casa dei due novelli sposi ha mura colorate di viola scuro a mobili low cost in stile arabeggiante, e per nessuno di questi dettagli la coppia ha mai discusso: "Stiamo vivendo la vita che volevamo: questo vuol dire sentirsi a casa".

Un sogno, quello di vivere a Dubai che si è realizzato per entrambi:

"Abbiamo deciso di prendere casa qui perché, da amanti del caldo, volevamo un posto dove stare quando in Italia è inverno. Trascorrendoci del tempo, però, ci siamo piano piano innamorati di questo luogo,quello che ci stupisce sempre e la grande sicurezza che lo caratterizza: qui si può uscire a qualsiasi ora del giorno e della notte in serenità, si può lasciare aperta la porta di casa e la macchina senza rischiare nulla. La casa che abbiamo scelto ha una vista straordinaria e si trova in una zona bellissima di Dubai. Il palazzo à ultramoderno e circondato da negozi e servizi, quindi possiamo anche evitare di prendere la macchina. Certo, prima di trovarla abbiamo visto una quarantina di case parche inizialmente volevamo un appartamento sul mare, ma poi ci abbiamo ripensato: il bel mare ce lo godiamo in estate in Italia, a comunque da dove siamo noi dista solo dieci chilometri. Dubai è un luogo incantato. Questa casa l'abbiamo voluta arredare in leggerezza, con pezzi arabeggianti, tanti specchi e ghirigori in oro e argento. "

Ma quando si sentono davvero a casa? Isabella e Fabio non hanno dubbi: "Svegliarsi la mattina accanto ad Isabella", ha detto l'ex cavaliere al quale ha fatto eco la Ricci: "Anche per me sentirmi a casa è svegliarmi accanto a Fabio. Viviamo la vita che volevamo e siamo felici"

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.