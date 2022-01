Gossip TV

L'augurio malinconico della dama più famosa del trono over di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, lo storico dating show di Maria De Filippi, ha salutato i telespettatori il 22 dicembre scorso concedendosi la consueta pausa per le feste. Il programma tornerà regolarmente in onda lunedì 10 gennaio 2022 con la scelta della tronista Roberta Giusti e i noti volti del trono over, tra cui, naturalmente Gemma Galgani. Proprio quest'ultima, ha pubblicato un post su Instagram, particolarmente malinconico. Nonostante il suo inguaribile ottimismo e la sua inarrestabile voglia di trovare l'amore, anche per Gemma ci sono momenti in cui l'amarezza sembra prendere il sopravvento. Ecco le parole della dama torinese sul "tempo trascorre inarrestabile".

Uomini e Donne, il lungo post nostalgico di Gemma Galgani: "Il tempo trascorre inarrestabile"

Abbiamo salutato il vecchio anno per salutarne un altro - ha esordito la Galgani - quello nuovo " ed incrementare quel dato anagrafico che, più passa il tempo, più ci pesa, è proprio sul trascorrere inarrestabile del tempo La cattiva notizia è che il tempo vola, ma la buona notizia è che tu sei il pilota. Ogni giorno abbiamo 86.400 secondi gratis, che hanno un valore inestimabile.

E ancora: Quando il tempo lo perdi, non può tornare indietro, puoi avere più soldi, ma non puoi avere più tempo. Il regalo più prezioso dalla persona che ami, che sia un familiare, un amico, quindi, non sono gioielli, non soldi, non parole, ma il suo tempo, perché quello che ha dato a te è soltanto tuo.

Rileggendo con attenzione queste parole, inizio l’anno con il proposito di non sprecare il mio tempo, ma di farne dono anche a chi ne ha bisogno e concludo con una citazione di Goethe che tanto mi piace: “tutto quello che puoi fare o sognare di poter fare, incomincialo ! Il coraggio ha in sé genio, potere e magia. Incomincia adesso, ha concluso Gemma, facendo gli auguri a tutti.

