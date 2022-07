Uomini e Donne, Ida Platano volta pagina grazie ad un nuovo ammiratore: regali romantici durante il weekend a Roma

Gossip TV

Ida Platano ha un nuovo ammiratore? Ecco cosa succede alla dama del trono over di Uomini e Donne.

Ida Platano volta pagina dopo l’ultimo catastrofico anno a Uomini e Donne? La dama è volata a Roma per una fuga e un po’ di relax, e qui sembra aver ritrovato il sorriso anche grazie alla sorpresa di un ammiratore segreto. Ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, Ida Platano ha un nuovo amore?

Ida Platano ha passato un anno decisamente difficile nel studio di Uomini e Donne. La dama bresciana è tornata nel parterre femminile del Trono Over con la voglia di trovare un nuovo amore, certa di aver superato alla grande la burrascosa rottura con Riccardo Guarnieri. Purtroppo, Ida ha collezionato un rifiuto dopo l’altro, fino al ritorno del cavaliere pugliese che le ha dato il colpo finale, dichiarando di non aver alcuna intenzione di tornare a fare coppia fissa con lei. Ida ha trascorso settimane difficili ma finalmente sembra aver trovato la serenità, complice un viaggio a Roma per rilassarsi un po’ in vista dei nuovi impegni lavorativi.

La dama bresciana è stata molto misteriosa circa questa fuga nella Capitale, alimentando i pettegolezzi e le teorie di fan, che credono che Ida sia in compagnia di un nuovo uomo. Del resto, Platano non ha fatto nulla per smentire le voci, postato nelle sue Ig Stories una sorpresa ricevuta in albergo, ovvero una busta regalo a lei indirizzata, proveniente da un misterioso mittente. Potrebbe trattarsi del regalo di un ammiratore segreto?

C’è la possibilità che Platano abbia conosciuto un uomo e che stia cercando di approfondire prima di annunciarlo ai tantissimi fan che la seguono anche mentre è lontano dalle telecamere. Nel frattempo, a tenere banco, è la rottura tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone. La giovane coppia ha annunciato di aver messo fine alla relazione dopo settimane e settimane di dubbi e teorie, e nessuno ha preso bene la notizia, accusando l’ex tronista di aver mentito per pubblicità e di aver preso in giro tutti.

