Uomini e Donne, Ida Platano lo ha fatto davvero: sui social si scatena la polemica

Ida Platano come Rose del Titanic? Il gesto della dama di Uomini e Donne fa impazzire il web.

Ida Platano è tornata nello studio di Uomini e Donne e le anticipazioni parlano chiaro: ancora con il dente avvelenato per Riccardo Guarnieri, la dama del trono over è tornata tra le braccia di Alessandro Vicinanza. Un video ironico pubblicato da Ida su Instagram, poche ore fa, scatena l’ilarità del web.

Uomini e Donne, Ida Platano alla ricerca dell’amore

La nuova edizione di Uomini e Donne si prepara a debuttare lunedì 19 settembre 2022, al consueto orario, su Canale 5 e Ida Platano sarà nel cast del trono over. Stando alle prime anticipazioni sulle registrazioni, la dama bresciana ha deciso di tornare a frequentare Alessandro Vicinanza, con il quale ha chiuso la conoscenza in fretta e furia anche a causa di Riccardo Guarnieri. Il cavaliere partenopeo ha sempre ammesso di sentirsi molto attratto da Ida ma che con la dama non avrebbe funzionato a causa dei loro caratteri opposti e della fretta della bresciana di volersi sentire impegnata in modo troppo duraturo, visto il breve tempo della loro frequentazione.

In studio è tornato anche Riccardo Guarnieri, dopo quanto accaduto nell’ultima stagione, ammettendo di avere un debole per la tronista Federica Aversano ma non a tal punto da rinunciare ad essere un cavaliere e a rischiare la propria permanenza nel programma per la giovane partenopea. Tra Ida e Riccardo si respira aria di tensione in studio, mentre lontano dalle telecamere la dama è serena e si gode gli ultimi giorni di mare. Poche ore fa, Ida si è mostrata a bordo di un’imbarcazione, vestita di bianco e perfettamente in tema marittimo, e si è fatta riprendere mentre era intenta a citare una delle scene più iconiche della storia del cinema, quella di Jack e Rose in cima al Titanic.

La dama ha fatto sapere di essere in attesa del suo Leonardo DiCaprio in Sicilia ma, se è abbastanza certo che l’attore non risponderà al richiamo avendo come standard imprescindibile l’età under 30 della sua compagna, non è detto che non rispondano i cavalieri di Uomini e Donne, tra i quali potrebbe esserci l’anima gemella di Ida. Nel frattempo, il web si è scatenato a proposito di questo ironico video.

