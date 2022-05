Uomini e Donne, Ida Platano lascia Gemma Galgani senza parole: il gesto dolcissimo

Gossip TV

Ida Platano pubblica su Instagram un disegno del figlio, dedica all’amica di Uomini e Donne, Gemma Galgani.

L’amicizia tra Gemma Galgani e Ida Platano è ogni giorno sempre più forte. Le due dame del trono over hanno stretto un rapporto bellissimo, testimoni l’una per l’altra di momenti romantici e momenti molto tristi, e si supportano nello studio di Uomini e Donne così come lontano dalle telecamere. Poche ore fa, Ida ha fatto un gesto bellissimo per Gemma che ha risposto commossa sui social alla sua amica del cuore.

Uomini e Donne, Ida e Gemma sempre più unite

Nelle ultime settimane, Gemma Galgani sembra aver perso il suo ruolo di primo piano nello studio di Uomini e Donne. Dopo anni di discussioni feroci con Tina Cipollari, che non le ha mai perdonato di esser ancora alla ricerca del grande amore nonostante l’età avanza, dopo sfilate sensuali che hanno catalizzato l’attenzione del pubblico di Canale5 e rotture improvvise finite tra un mare di lacrime, Gemma ha ceduto il passo a nuovi e vecchi volti del Trono Over, tra cui spicca quello di Ida Platano.

La dama bresciana, infatti, è tornata al centro dei pettegolezzi quando Riccardo Guarnieri ha deciso di prendere nuovamente parte al programma, e lei non ha saputo dissimulare l’effetto che il cavaliere pugliese ancora le fa. Nonostante Ida abbia ottenuto un ruolo di rilievo, accusata da Isabella Ricci di essere il clone della dama torinese, Gemma non sembra nutrire il benché minimo rancore. L’amicizia tra Ida e Gemma, infatti, è più solida che mai e le due continuano a difendersi pubblicamente a spada tratta, condividendo anche stralci del loro rapporto sui social. Poche ore fa, infatti, Ida ha pubblicato nelle sue Ig Stories un disegno fatto dal figlio Samuele, che ha ritratto la madre insieme a Galgani.

Un gesto molto dolce che ha commosso il popolo del web e testimonia il grande feeling tra le due dame di Uomini e Donne. Nel frattempo, tutti gli occhi sono puntati sulla decisione di Riccardo: mentre è chiaro che Ida voglia ricominciare con lui, dandosi l’ultima occasione per far decollare il rapporto dopo svariati tira e molla, il cavaliere pugliese è più titubante che mai.

