Uomini e Donne, Ida Platano in lacrime per Riccardo Guarnieri: ''È stato un grande amore''

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Ida Platano racconta di aver apprezzato l’appuntamento con Andrea, nonostante con il cavaliere non sia scattata ancora la scintilla. Rispondendo alle domande di Maria De Filippi, Ida ricorda il grande amore vissuto con Riccardo Guarnieri e si commuove, suscitando l’ira di Tina Cipollari, che invita la dama a guarda al presente sminuendo la sua relazione con il cavaliere pugliese.

Uomini e Donne, Ida Platano in lacrime per l’ex fidanzato

Ida Platano ha ricevuto più di una delusione da quando la nuova edizione di Uomini e Donne è tornata in onda su Canale5. La dama bresciana ha deciso di rimettersi in gioco per cercare l’anima gemella, prima con Marcello Messina poi con Diego Tavani. Ancora scottata per la catastrofica conclusione della relazione con il cavaliere romano, che ha fatto di tutto per farsi perdonare ma non sembra esserci riuscito, Ida ha accettato il corteggiamento di Andrea. Il nuovo cavaliere del Trono Over ha espresso il suo interesse per la bresciana e, dopo aver messo in chiaro di essere disposto a lasciarsi andare e lasciarsi conoscere, ha invitato Ida a cena. La dama ha raccontato di essere rimasta molto colpito dall’amore che Andrea ha per i suoi figli, ma in studio tutti hanno notato una totale mancanza di interesse da parte della Platano.

Vedendo la dama in difficoltà nello spiegare le proprie emozioni, Maria De Filippi ha chiesto a Ida di parlare della relazione con Riccardo Guarnieri, certa che lei sia ancora segnata dal turbolento amore vissuto con il cavaliere pugliese. “Come Riaccado non mi è più piaciuto nessuno. Non l’ho più visto, non so se mi farebbe paura rivederlo. Potete dire tutto quello che volete, io ho conosciuto l’amore qui dentro con Riccardo. Per me è stato un grande amore”, ha ammesso Ida emozionata. Andrea ha confessato di aver notato una certa reticenza da parte di Ida ma di essere disposto ad aspettare e conoscerla meglio, comprendendo le paure della dama.

Tina Cipollari, invece, ha trovato assurdo il fatto che Platano si commuova ancora per Riccardo e ha sbottato: “Tu e Gemma avete lo stesso difetto perché voi ancora corrette dietro a questo famoso colpo di fulmine. Perché avete ancora il cuore delle quindicenni, ma insomma sei una donna matura e dovresti andare oltre […] Ma se stavano sempre a litigare Ida e Riccardo! Non è stato un rapporto sereno, lui scappava e lei lo rincorreva e tu questo lo chiami grande amore?”. Gianni Sperti ha difeso Ida, incoraggiandola e giustificando la sua paura nei confronti degli uomini, e sottolineando che con Andrea è ancora presto per poter tirare le somme, dato che anche con Diego all’inizio non c’era una forte scintilla, e invece il rapporto è decollato in fretta e con passione.

