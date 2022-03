Uomini e Donne, Ida Platano in imbarazzo, Maria De Filippi rivela troppo: ''Un anno di terapia dopo Riccardo''

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Maria De Filippi mette in imbarazzo Ida Platano.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Ida Platano annuncia di voler chiudere la sua frequentazione con Alessandro Vicinanza, avendo intuito che il cavaliere non vuole impegnarsi sul serio per un progetto a lungo termine. Dopo una brutta discussione in studio e l'intervento di Maria De Filippi, che svela un lato nascosto della bresciana, Ida e Alessandro si abbracciano e dichirano di voler prendersi altro tempo per stare insieme.

Uomini e Donne, Ida Platano gelata dalla rivelazione di Maria

La puntata di Uomini e Donne inizia con il video sfogo di Ida Platano, che ha lasciato lo studio dopo la discussione con Alessandro Vicinanza. La dama bresciana, in lacrime, ammette di non trovare il cavaliere adatto alla sua vita privata e ai suo doveri di madre. Conclusa una cena rilassata, Ida è tornata a pensare al possibile futuro con Alessandro e confida di non vedere un futuro con lui: “Abbiamo parlato ma in questo momento non me la sento di andare avanti”. Alessandro entra in studio e inizia a discutere con Ida, ribadendo che avrebbe sempre voluto avere una frequentazione esclusiva con lei, che invece cambia spesso idea, e di non sopportare più la mancanza di contatto fisico dopo settimane di conoscenza.

“Io sento delle sensazioni e non mi sbaglio mai. Mi porta a dire basta, anche se non lo voglio ma mi porta a questo, ho bisogno di altro”, ha sbottato Platano mentre Alessandro ha lasciato la sedia al centro dello studio. Secondo Tina Cipollari la dama dovrebbe dare un’occasione al cavaliere, senza partire prevenuta, mentre Gianni Sperti capisce il bisogno di Ida di tutelarsi. Maria De Filippi interviene, rivelando che Ida è andata in analisi un anno dopo la rottura con Riccardo Guarnieri, e che di certo non serve un incontro intimo per poter avere qualcosa di più con una persona.

Dopo una lunga confessione, durante la quale Alessandro ha dichiarato di voler vedere Ida anche nella sua città, i due sembrano pronti a fare nuovamente pace. Si passa poi al Trono Classico con Luca Salatino e Miriam, nuova corteggiatrice che ha catturato sin da subito il romano. L’esterna mette in difficoltà Luca, che non riesce a non guardare il corpo atletico della giovane. Nonostante fosse partito prevenuto, Luca si è ricreduto dopo l’esterna con Miriam.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.