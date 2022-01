Uomini e Donne, Gloria Nicoletti: ''Diego Tavani ha chiesto il mio numero''

Gossip TV

Gloria Nicoletti, nuovo volto di Uomini e Donne, parla della sua esperienza nel programma di Maria De Filippi.

Gloria Nicoletti si è fatta notare nello studio di Uomini e Donne, anche a causa delle discussioni accese con Armando Incarnato. La dama romana ha intrapreso la conoscenza di Francesco, ma rivela di aver avuto anche un inaspettato corteggiamento da parte di Diego Tavani, che la incuriosisce non poco.

Uomini e Donne, Gloria fa una confessione su Diego Tavani

La new entry del parterre femminile del Trono Over, Gloria Nicoletti, è stata catapultata immediatamente al centro delle polemiche sin dal suo ingresso a Uomini e Donne. La romana, infatti, ha chiuso la conoscenza con Armando Incarnato, che le ha mosso pesanti accuse, per poi dedicarsi alla conoscenza di Francesco, con il quale sembra procedere a gonfie vele. Nella frequentazione con il cavaliere calabrese, tuttavia, si è inserito anche Diego Tavani, che ha rotto il silenzio su Ida.

“Francesco è un tipo solare, passionale… mi piace! Tra noi sicuramente c’è della chimica, anche perché ci sa molto fare con le donne. Però sono cauta, lui invece sta correndo ma per il momento va tutto bene. Certo c’è anche un altro elemento da valutare… Diego ha chiesto il mio numero alla redazione, io ho accettato e ci stiamo sentendo al telefono. Lui è stato il primo cavaliere che ho notato quando sono arrivata in trasmissione […] Non vuol dire che con Francesco le cose non stiano procedendo bene, ma voglio togliermi questo sassolino dalla scarpa […] Ho cercato un contatto con lui subito dopo la sua rottura con Ida, ma non era chiaro se volesse rimettersi in gioco o no. Quando abbiamo avuto modo di sentirci, gli ho fatto presente questo suo atteggiamento, lui mi ha dato ragione. Adesso le cose sono cambiate, vedremo come va”, ha ammesso Gloria al settimanale ufficiale del programma di Maria De Filippi.

La dama ha confessato di voler procedere con estrema cautela con Diego, per poi rivelare cosa pensa della rottura tra il cavaliere e Ida: “Di certo sono guardinga perché, anche se non ho motivo di dubitare e lui mi ha fatto capire di essere totalmente libero dal punto di vista emotivo, a nessuno piace essere un ripiego. Per quanto riguarda la decisione di non uscire con Ida, sicuramente in molti si sarebbero aspettati un atteggiamento diverso da parte di Diego, ma secondo me è anche vero che Ida è stata forse troppo netta nel chiudere. Se fossi stata al suo posto mi sarei certamente arrabbiata, ma se avessi provato sentimenti forti avrei dato un’altra chance”. Chi conquisterà il cuore di Gloria?

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.