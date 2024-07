Uomini e Donne, Giulia Vacca confessa: "Nessun rancore per le relazioni passate, ora penso a me"

Gossip TV

La dama del trono over Giulia Vacca ha rivelato alcuni retroscena dopo la fine della frequentazione con il cavaliere Cristiano Lo Zupone di Uomini e Donne. Ecco cosa ha raccontato!

La dama pugliese Giulia Vacca ha svelato i piani per la sua estate, dopo la fine della relazione con Cristiano Lo Zupone, conosciuto a Uomini e Donne. Entrambi protagonisti del trono over del dating show di Canale5 avevano iniziato a frequentarsi quando Giulia era scesa a corteggiare Cristiano, ma l'atteggiamento da latin lover del cavaliere aveva spinto Giulia a chiudere con lui.

Uomini e Donne, Giulia Vacca confessa: "Nessun rancore, ora penso a me"

Al magazine ufficiale del programma condotto da Maria De Filippi, Giulia Vacca ha raccontato di essere single e che trascorrerà l'estate con il figlio, restando in Puglia o spostandosi in Calabria, in qualche villaggio turistico. La dama si è detta molto serena, avendo oramai superato la delusione per la fine con la storia con Cristiano Lo Zupone. Quest'ultimo è stato uno dei cavalieri più chiacchierati del programma, avendo frequentato più dame contemporaneamente e talvolta all'insaputa di tutte le parti coinvolte.

Alla fine, Giulia aveva deciso di chiudere con lui e aveva assistito al fidanzamento lampo di Cristiano e Asmaa Fares, ritornata in trasmissione da poche settimane. All'epoca della scoperta, Giulia non aveva nascosto una certa delusione, ma ora, a distanza di qualche mese, ha dichiarato di non avere alcun tipo di rancore nel suo cuore e di volersi concentrare su se stessa, senza pensare ad amori o cotte estive:

"No, sono libera e indipendente in questo momento mi sento completa da sola con me stessa! Non nutro nessun rancore per le persone con cui ho chiuso storie o frequentazioni"

Sull'uomo ideale, Giulia ha rivelato di cercare un uomo con cui condividere i momenti più semplici di una giornata, che capisca i suoi desideri e che voglia condividerli:

"In futuro mi piacerebbe trovare una persona con cui condividere di tutto, dal viaggio lla ricetta fatta in casa. Vorrei un uomo che fosse in grado di capire i miei desideri e che abbia voglia di crescere insieme. Insomma, che ne valga la pensa, altrimenti si vive bene da soli"

Uomini e Donne, Giulia Vacca tornerà nella prossima edizione? Spunta il nome di un cavaliere interessato a lei

Non è ancora chiaro se Giulia Vacca tornerà nella prossima edizione di Uomini e Donne, per cercare ancora l'amore nel trono over. Tuttavia, sembra che uno dei protagonisti del programma abbia già espresso dell'interesse nei suoi confronti e non si tirerebbe indietro dal corteggiarla se la dama glielo permettesse.

Stiamo parlando di Diego Tavani: il cavaliere, infatti, al magazine ufficiale del programma ha rivelato che avrebbe voglia di sentire Giulia, magari chiamrla per una serata o un caffé. Diego aveva frequentato Jessica Pittari per alcune settimane, ma dopo la fine della trasmissione la loro frequentazione è terminata subito. Già in trasmissione, Diego aveva palesato un certo interesse per Giulia, ma all'epoca la dama era troppo delusa dal comportamento di Cristiano per accettare di uscire con lui e conoscerlo, non volendo illuderlo.

A distanza di mesi, sembra che l'interesse di Diego non sia svanito, visto che il cavaliere ha dichiarato:

"Dopo la fine della trasmissione ho continuato a sentire Jessica per un paio di settimane ma poi abbiamo smesso. Mi piacerebbe avere l'occasione di contattare Giulia, per organizzare una serata o anche prenderci un caffè. Già durante la trasmissione avevo esternato il mio interesse, ma forse è solo da parte mia!"

Chissà se il cavaliere avrà modo di esaudire questo desiderio, magari, nella prossima edizione del dating show torneranno entrambi e potranno finalmente provare a darsi un'opportunità. Non ci resta che attendere per scoprirlo!

