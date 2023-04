Uomini e Donne, Giulia Cavaglià replica a Selvaggia Lucarelli: "Campa sulle disgrazie altrui"

Gossip TV

La replica, velenosissima, dell'ex tronista di Uomini e Donne a Selvaggia Lucarelli, dopo le critiche di quest'ultima sulla reazione in aeroporto della Cavaglià.

L'ex tronista ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Giulia Cavaglià è finita di recente al centro di una bufera mediatica in seguito alla sua reazione dopo aver perso un volo per fare rientro in Italia da Barcellona. L'influencer, che si è poi scusata, ha inveito contro la compagnia aerea e contro l'hostess nei confronti della quale, sembra ci sia stato una scontro molto acceso tanto che la Cavaglià avrebbe avuto un vero e proprio attacco di panico.

Giulia Cavaglià replica a Selvaggia Lucarelli: " Sono anni che fa solo dei commenti che vogliono mortificare"

"Non potete capire, ho avuto un attacco di panico non riuscivo a respirare. Non è proprio giusto, la gente è cattiva senza motivo. Io odio fare queste cose ma veramente siete delle m*rde e dovete chiudere! Non avete un minimo di rispetto per le persone" ha dichiarato Giulia visibilmente scossa e in lacrime su Instagram, "Perdere un volo non è la fine del mondo - ha aggiunto poi - ritornare ad avere attacchi di ansia e panico per colpa di una hostess di m non lo trovo giusto.

Diffusa la notizia, Selvaggia Lucarelli ha commentato il comportamento dell'ex tronista direttamente sul suo seguitissimo profilo Instagram, alimentando le polemiche e facendo presente che la colpa avrebbe dovuta darla solo a se stessa, ironizzando sull'attacco di panico immortalato sui social.

Queste le parole della Lucarelli su Instagram accompagnate dal video di Giulia Cavaglià in aeroporto:

"Oggi è UELLING GATE. L’influencer minaccia la compagnia di fare UNA PETIZIONE (pensa di essere Jep Gambardella e di avere il POTERE DI FAR FALLIRE UNA COMPAGNIA AEREA) perché ha perso un volo per 3 minuti di ritardo. Dice. Se era già al gate come riferisce poi in una conversazione con una follower, vuol dire che ha fatto la fila e le hanno chiuso il volo mentre era in fila. In faccia. Non credo. Oppure lei se ne è andata in giro mentre tutti erano in fila o si è distratta al cellulare, la fila è finita, le hostess hanno chiuso il volo e lei si è presentata tre minuti dopo. Versione più plausibile."

"La ragazza dovrebbe imparare che negli aeroporti esistono regole e slot e se arrivi in ritardo non devi prendertela con la dipendente chiedendo le sue generalità manco fossi la polizia di stato. Incazzati con te stessa e impara che gli aerei non ti aspettano manco se hai 1 milione di follower. Se a ciò aggiungiamo le lacrime vere quanto quelle della Madonna di Trevignano e le accuse di istigazione agli attacchi di panico, mamma che pena. Saluti da UELLING. Sono stati una serie di video pubblicati sull’account Instagram della influencer a raccontare l’accaduto. A Giulia, arrivata in aeroporto con un ritardo di quattro minuti, è stato impedito l’accesso al gate. Un rifiuto che ha scatenato l’ira della donna che ha finito per inveire contro la hostess che le ha impedito l’accesso e la compagnia aerea con la quale aveva prenotato il volo di ritorno."

L'ex tronista ha quindi deciso di replicare alla Lucarelli affermando che la nota giornalista "Campa sulle disgrazie altrui":

"Visto che mi vengono messe in bocca parole mai pronunciate e visto che lo fa una donna adulta - ha scritto Giulia Cavaglià- penso sia giusto dedicare due parole: Primo: Non ho mai detto cose come: “sono bella ecc… non so bene dove lo abbia letto. Bensì, ho riportato testimonianze di persone che oltre a lavorare negli aeroporti hanno dato il loro parere sulla vicenda.

Secondo: mi spiace informare la signora che accusa di onnipotenza gli altri che non solo le testimonianze che riceve lei sono veritiere, e forse anche tutte le persone che hanno segnalato a me le loro storie sono meritevoli allo stesso modo di nota. Terzo: Ogni giorno vedo centinaia di video di persone che si lamentano dei mezzi di trasporto (treni, aerei, taxi.) Non sarò io ne la prima ne l’ultima. Quarto: forse si dimentica che campa sulle disgrazie altrui cercando disagio e senza insegnare nulla a nessuno. Bensì crea solo ” shitstorm” come dice lei. Forse nel tentativo di una vana felicità nel vedere gli altri in situazioni difficili.

Altrimenti non mi spiego tutta questa cattiveria. lo sicuramente ho avuto uno sfogo esagerato e me ne dispiaccio. Lei è anni che fa solo dei commenti che vogliono mortificare invece che insegnare al prossimo, forse dovrebbe interrogarsi sull’utilità del suo “servizio”. Grazie ancora per tutto il suo interesse. XOXO G. Con questo ripeto mi dispiaccio e chiedo scusa per i modi utilizzati in quel momento. Ma se ci sono così tante cose che non funzionano in questo servizio un motivo ci sarà. E mi viene da pensare, se l’errore è loro va bene se è nostro no. Ps: tranquilli ho capito che devo arrivare prima e fare tutta la fila."

