Uomini e Donne, Giovanni Antonio Ledda: ''Daniela ha mentito sul mio conto''

Giovanni Antonio Ledda, discusso cavaliere di Uomini e Donne, spiega perché ha chiuso in fretta e furia con Daniela.

Giovanni Antonio Ledda è uno dei nuovi cavalieri di Uomini e Donne e il suo ingresso nel programma non è passato inosservato. Dopo aver chiuso la relazione con Daniela a causa di un tango con Sara Zilli, il sardo è finito al centro delle critiche e ha deciso di spiegare il suo punto di vista du questo intreccio amoroso.

Uomini e Donne, Giovanni vuota il sacco su Daniela

Nello studio di Uomini e Donne è approdato Giovanni Antonio Ledda, un cavaliere brillante dalla parlantina piacevole, che ha incantato Daniela. I due protagonisti del Trono Over hanno iniziato a frequentarsi, fino a quando Sara Zilli ha rivelato di avere un certo interesse per Giovanni, chiedendo al cavaliere di ballare con lei un tango bollente al centro dello studio. Da quel momento, sentendosi messa da parte per uno show a favore di telecamere, Daniela si è mostrata molto risentita e Giovanni ha deciso di troncare in fretta e furia con un messaggio. Travolto dalle critiche dei presenti, che hanno preso le parti della dama, Giovanni ha deciso di spiegare il suo punto di vista al magazine del dating show di Maria de Filippi.

“Daniela è stata la prima donna ad attirare il mio sguardo e con lei, come sapete, è anche iniziata una frequentazione che è partita a spron battuto. Il nostro, tra risate, uscite e telefonate ricche di momenti divertenti, è stato un rapporto meraviglioso. Lei è una donna meravigliosa, intelligente e introspettiva e che ha saputo tenermi testa […] Credo che Daniela con me abbia sbagliato i modi. Ha fatto delle affermazioni che io non posso tollerare e non ho potuto fare a meno di tirarmi indietro”, ha ammesso il cavaliere.

A proposito del triangolo che si è creato in studio, invece, Giovanni ha dichiarato: “Forse non avrei dovuto ballare con Sara, anche se non credevo che un ballo potesse farle cambiare opinione su di me. Si è sentita messa in disparte ma se Daniela fosse stata seriamente interessata a me, a noi, poteva soprassedere su questo momento […] Non è l’orgoglio che mi ha portato a chiudere. Daniela ha detto delle inesattezze sul mio conto, a partire dal fatto che l’ho portata in una strada mia, che mi ha descritto come non sono, e ho deciso di difendermi lasciando andare la cosa”. Cosa ne pensate?

