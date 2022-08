Uomini e Donne, Giovanna Abate a ruota libera su Sammy Hassan e Giulio Raselli

Gossip TV

L'ex protagonista di Uomini e Donne torna a parlare delle sue ex frequentazioni.

Giovanna Abate è stata una delle protagoniste più amate del trono classico di Uomini e Donne. Rispondendo ad alcune domande dei suoi fan su Instagram, l'ex corteggiatrice e tronista è tornata a parlare della sua esperienza nel dating show e non ha perso occasione per dire la sua su Sammy Hassan e Giulio Raselli.

La confessione di Giovanna Abate

Giovanna Abate è tornata a parlare della sua esperienza a Uomini e Donne. Esperienza prima come corteggiatrice di Giulio Raselli e poi come tronista. A proposito di Giulio, la bella romana sembra avere le idee molto chiare:

Non è cambiato tanto il mio parere su di lui rispetto ai tempi del fine trono. Avevo letto che non perse tempo a giudicare i perché e per come della fine della mia relazione con Sammy, puntandomi tanto per cambiare il dito contro! Ad oggi come allora secondo me lascia il tempo che trova. [...] Non ho più avuto relazioni, solo qualche frequentazione. Se non lo condivido è perché non ne sono sicura io in primis al 100%.

Il suo percorso sul trono, invece, si è concluso con la scelta di Sammy Hassan. Interpellata dai suoi fan, la Abate ha rivelato di aver risentito sia lui che il famoso Alchimista, ovvero Davide Basolo:

Sì, si è fatto vivo lui più volte questo inverno. Eravamo rimasti d’accordo per un caffè, non c’è stato modo. Chissà…Se ho rivisto l'Alchimista (Davide Basolo)? Sì, dopo aver scoperto che le famose rose blu erano da parte sua. Ci siamo sentiti, ci siamo visti e siamo andati a cena… è veramente una bella persona e gli auguro il meglio!

Giovanna ha detto la sua anche sui Basciagoni, la famosa e amata coppia formata da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano:

Non conosco personalmente Sophie, ma Ale sì. Abbiamo un bar qui a Roma di amici in comune dove ci siamo ritrovati spesso! Ragazzo di buona compagnia, molto solare, spero rimanga sempre così come l’ho conosciuto io!

