Uomini e Donne: Giorgio Manetti rompe il silenzio sul possibile ritorno di Ida Platano nel ruolo di opinionista

L'ex cavaliere del trono over dice la sua sulla nuova stagione di Uomini e Donne: "Non mi aspetto nulla".

Ida Platano è finita nuovamente al centro del gossip. Stando alle ultime indiscrezioni, l'ex discussa dama del trono over, attualmente impegnata con Alessandro Vicinanza, potrebbe tornare negli studi di Uomini e Donne come opinionista. Rumor che è stata commentato anche da Giorgio Manetti.

Giorgio Manetti e le parole su Ida Platano

Giorgio Manetti ha rilasciato una nuova intervista a TAG24 in cui ha commentato le ultime indiscrezioni e novità legate a Uomini e Donne. L’ex amato e chiacchierato cavaliere del trono over ha colto l'occasione anche per dire la sua sul possibile ritorno di Ida Platano nel dating show di Maria De Filippi come opinionista:

Il suo futuro con Alessandro non mi riguarda, mi fa piacere per lei se questa avventura si concretizzerà. Non mi aspetto nulla dal programma, non penso ci saranno grandi novità perché fa ascolti ed il meccanismo è sempre lo stesso.

Per quanto riguarda il suo futuro televisivo, Manetti ha prima smentito la sua partecipazione al Gf e poi rivelato di essere interessato a Ballando con le stelle:

Non ho voglia di partecipare al Grande Fratello e non mi interessa [...] Non ho impegni televisivi in agenda, ma mi piacerebbe fare quel tipo di programma. Sarebbe interessante. Mi hanno parlato molto bene della squadra produttiva e sarebbe un’esperienza stimolante rispetto al Grande Fratello.

