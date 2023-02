Uomini e Donne, Gianni Sperti è fidanzato? Ecco cosa ha dichiarato l'opinionista

Gossip TV

L'opinionista di Uomini e Donne, Gianni Sperti, ha rivelato alcuni dettagli sulla sua vita privata. Ecco cosa ha detto.

Gianni Sperti è un volto storico di Uomini e Donne, dating show di Canale 5 e condotto da Maria De Filippi. L'opinionista è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata, ma di recente ha deciso di rivelare alcuni particolari.

Uomini e Donne, Gianni Sperti ha trovato l'amore?

Ironico sia nel programma che sui social, Gianni Sperti ha rivelato con una storia su Instagram come procede la sua vita sentimentale. In più di un'occazione ha dichiarato di essere single, che la situazione sia cambiata? Lo scorso novembre aveva dichiarato di non avere una storia da almeno 10 anni e...sembra che quest'anno la situazione non sia cambiata.

Decidendo di pubblicare una storia su Instagram in occasione di San Valentino, Sperti ha commentato con un ironico:

"E anche quest'anno festeggeremo l'anno prossimo."

Forse non tutti sanno che Gianni Sperti è stato sposato con Paola Barale dal 1998 al 2002, anno in cui la coppia si è separata. In un'intervista di qualche mese fa, l'opinionista ha ricordato la scomparsa della madre e il dolore che ancora non lo abbandonava. Sulla sua vita sentimentale aveva rivelato di voler aspettare l'anima gemella, un amore che riuscisse a dargli quella serenità e felicità che anche i partecipanti al dating show sperano di trovare.

