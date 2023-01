Uomini e Donne, Gianni Sperti confessa il suo dolore: "Non posso dimenticarlo"

Gossip TV

Lo storico opinionista di Uomini e Donne, Gianni Sperti ha raccontato in un'intervista un doloroso avvenimento legato a questi giorni di festa. Ecco cosa ha detto.

Siamo abituati a vedere Gianni Sperti sempre in forma smagliante, pieno di risposte pungenti e commenti ironici per dame e cavalieri di Uomini e Donne. Ma, l'opinionista del programma di Maria De Filippi ha vissuto un momento difficile, di cui ancora porta le ferite.

Uomini e Donne, Gianni Sperti e la sofferenza per la perdita del padre

In un'intervista a Uomini e Donne Magazine, l'opinionista di Gianni Sperti ha raccontato di un momento doloroso vissuto durante le feste di Natale di qualche anno fa: nel giorno di Santo Stefano, nel 2020, ha subito la perdita del padre. Un ricordo doloroso, di cui ancora oggi sente il peso:

"Stava così male, talmente tanto che poi è volato via. Quello è stato un Natale molto triste."

L'ex ballerino e opinionista di Uomini e Donne ha aperto il suo cuore su questo dolore così profondo che ha vissuto e che, durante le feste, lo fa sentire ancora più solo. Al momento, ha ammesso di essere single e di non desiderare un'altra persona: "Sono ancora single e più passa il tempo, più diventa difficile pensare di vivere in coppia".

Gianni Sperti ha preso in considerazione anche l'idea di partecipare come tronista a Uomini e Donne e ha raccontato come si comporterebbe in questa eventualità:

"Il mio percorso potrebbe prendere due strade, un'eliminazione a raffica, oppure una scelta veloce. Non perderei tempo, so ciò che voglio e soprattutto ciò che non voglio."

Infatti, Gianni Sperti rimprovera spesso anche i cavalieri e le dame del programma di non avere il coraggio di ammettere ciò che vogliono: ad esempio, con Riccardo Guarnieri, prima che Ida Platano scegliesse Alessandro Vicinanza, si era più volte scontrato proprio perché non il cavaliere non voleva ammettere i suoi sentimenti per l'ex compagna.

Alla fine dell'intervista, Gianni Sperti si è augurato di ricevere qualche sorpresa in questo nuovo anno che inizia:

"Spero che mi porti qualche novità perché ho sempre bisogno di nuovi stimoli."

